Başakşehir'de hedef yarı final
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BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF YARI FİNAL

Başakşehir'de hedef yarı final

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda Akhisar Belediyespor karşısına çıkacak.

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Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda Akhisar Belediyespor karşısına çıkacak.

Türkiye Kupası'nda grubunu yenilgisiz lider bitiren ve son 16 turunda Galatasaray'ı eleyen turuncu-lacivertliler, Akhisar Belediyespor ile oynadığı çeyrek final ilk maçında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Medipol Başakşehir, deplasmanda turu geçerek adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Akhisar Belediyespor ile 3 günde ikinci maç
Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor ile ligde oynadığı mücadeleden 3 gün sonra bu kez kupa maçına çıkacak.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren turuncu-lacivertliler, Akhisar Belediyespor'a 2-1 mağlup olarak önemli bir kayıp yaşamıştı.

Bu sezon rakibiyle 4. resmi maçına çıkacak Medipol Başakşehir, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçı ise 5-1 kazanmıştı.

Emre Belözoğlu'nun cezası bitti
Abdullah Avcı'nın ekibinde son lig maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu, kupadaki maçta sahada olabilecek.

Turuncu-lacivertli takımda Bekir İrtegün ve Egemen Korkmaz'ın ise sakatlıkları sürüyor.
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