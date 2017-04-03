ŞENOL GÜNEŞ, TARİH YAZACAK

Beşiktaş, şampiyon olması halinde ilk kez Türk bir teknik adam döneminde yıldız takacak.

Ligde lider durumda bulunan ve 26. hafta sonunda puanını 58'e çıkaran siyah-beyazlı takım, aldığı mağlubiyetle 53 puanda kalan 2. sıradaki Medipol Başakşehir ile farkı 5'e çıkardı.

Siyah-beyazlı ekip, bu avantajını iyi kullanıp, sezon sonunda şampiyon olması halinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 3. yıldızı takan üçüncü takım olacak.

Şenol Güneş de böylece kulüp tarihindeki yerini almayı başaracak. Daha önceki 2 yıldızı yabancı teknik adamlar dönemindeki şampiyonluklarla alan Beşiktaş, ilk kez yerli çalıştırıcıyla bu hedefini gerçekleştirecek.

Türkiye 1. Ligi'nin başladığı tarih, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 9 Mayıs 2002 tarihli kararıyla Beşiktaş'ın, 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edileceğine karar verilmesiyle kupa sayısı 14 oldu.

Tarihindeki ilk yıldızı 1966-1967 sezonunda Sırp asıllı Yugoslavya vatandaşı Ljubisa Spajic dönemindeki şampiyonlukla alan siyah-beyazlı takım, 2. yıldızı ise 1991-1992'de Gordon Milne ile kazandığı kupayla taktı.

Şenol Güneş, takımını sezon sonunda şampiyon yapması halinde kulübe yıldız getiren ilk Türk teknik adam unvanını alacak.

Üst üste şampiyonluklarda da ilk Türk teknik adam olacak

Şenol Güneş, takımının şampiyonluğu halinde bir başka kategoride daha tarihe geçmeyi başaracak.

1959'da başlayan lig tarihinde 2 kez üst üste şampiyonluklar yaşayan Beşiktaş, bunları yabancı teknik adamlar döneminde gerçekleştirdi. 1965-1966 ve 1966-1967 sezonlarında Ljubisa Spajic yönetiminde şampiyonluk kupasını kazanan Beşiktaş, 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992'de İngiliz teknik direktör Gordon Milne ile aynı başarıyı yakaladı.

Bu sezon şampiyonluk için büyük avantaj yakalayan siyah-beyazlı takım, geçen sezon olduğu gibi kupayı kazanmak için kalan maçlarına çıkacak. Beşiktaş şampiyon olursa ilk kez Türk bir teknik adamla üst üste şampiyonluklara imza atacak.

24 sezonluk hasret bitecek

Beşiktaş ayrıca lig sonunda 24 sezonluk hasretine de son vermeye çalışacak.

Tarihindeki son üst üste şampiyonluk sevincini 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992'de yaşayan siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş yönetiminde 24 sezon sonra peş peşe kupa sevinci yaşamayı hedefliyor.

Zirvede tek başına

Siyah-beyazlı ekip, 2016-2017'deki 26 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 58 puan topladı.

Ligin 2. sırasındaki Medipol Başakşehir ile puan farkını 5'e çıkaran Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 11 puan önüne geçti. Siyah-beyazlı takım, Galatasaray ile de puan farkını koruyor.

Attığı 50 golle rakip fileleri en fazla havalandıran Beşiktaş, yediği 20 golle de Süper Lig'in en iyi savunma yapan takımı oldu.

Siyah-beyazlı takım aldığı 2 yenilgiyle ligin en az mağlubiyet alan takımı olarak da dikkati çekiyor. Beşiktaş, şampiyon olması halinde son 14 sezonda en az yenilgiyle bu başarıyı yakalayan takım konumuna gelecek.

Kalan 8 maç

Beşiktaş, kalan 8 maçın dördünü sahasında, dördünü de deplasmanda yapacak.

Ligin 27. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak siyah-beyazlı takım, dış sahada ayrıca Medipol Başakşehir, Bursaspor ve Gaziantepspor karşılaşmalarını oynayacak.

Beşiktaş, iç sahada ise Adanaspor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah-beyazlı takım, sezonu Vodafone Arena'daki Osmanlıspor mücadelesiyle tamamlayacak.