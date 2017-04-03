Fenerbahçe, Fırat Okul'a emanet
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FENERBAHÇE, FIRAT OKUL'A EMANET

Fenerbahçe, Fırat Okul'a emanet

Fenerbahçe, kadın basketbol takımında Yunan çalıştırıcı George Dikeoulakos'tan boşalan başantrenörlük görevine, İstanbul Üniversitesi'ni çalıştıran Fırat Okul'u getirdi.

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Fenerbahçe, kadın basketbol takımında Yunan çalıştırıcı George Dikeoulakos'tan boşalan başantrenörlük görevine, İstanbul Üniversitesi'ni çalıştıran Fırat Okul'u getirdi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde son hafta deplasmanda Galatasaray'a 89-73 mağlup olan sarı-lacivertliler, Yunan başantrenör George Dikeoulakos ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi'ni çalıştıran 37 yaşındaki Fırat Okul'un başantrenörlüğe getirildiği belirtilerek, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlük görevine, daha önce İstanbul Üniversitesi'ni çalıştıran Fırat Okul getirilmiştir. Koç Fırat Okul'a kulübümüze hoş geldin diyor, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na ve kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

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