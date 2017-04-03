GALATASARAY-ADANASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosundaki değişiklikler dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Igor Tudor, ligde son oynanan ve deplasmanda 2-0 kaybedilen Trabzonspor müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü.

Hırvat teknik adamın kadro tercihleri arasında en fazla dikkati çeken, takımın yıldız ismi Wesley Sneijder'in yedekler arasında yer alması oldu. Hollandalı yıldızı yedek kulübesinde oturtan Tudor, bu oyuncunun yerine Josue'yi ilk 11'de oynattı.

Tudor, Trabzonspor maçının 11'indeki isimlerden, sakat olan Bruma'nın yanı sıra Carole ve Tolga Ciğerci'yi de başlangıç kadrosunda düşünmedi. Bu oyuncuların yerine Garry Rodrigues, Ahmet Çalık ve Eren Derdiyok sahaya çıktı.

İlk 11'e giremeyen isimlerden Sneijder ve Tolga Ciğerci yedekler arasında yer alırken, Carole ise kadroda düşünülmedi.

Ayrıca, topuğundaki sakatlık düzelmeyen Aurelien Chedjou da kadroda yer almadı.

- Eren Derdiyok 2 maç sonra sahada

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle son 2 maçta oynayamayan Eren Derdiyok, ilk 11'de sahaya döndü.

Ligde son olarak Antalyaspor maçında oynayan ve attığı 2 golle yıldızlaşan Eren Derdiyok, antrenmanda geçirdiği sakatlığın ardından Gençlerbirliği ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyememişti.

- Tudor sistemi değiştirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Adanaspor maçında takımını farklı bir formatla sahaya sürdü.

Göreve geldiği günden itibaren çıkılan maçlarda 3-5-2 sisteminde ısrarcı olan Hırvat çalıştırıcı, Adanaspor karşısında 4-4-2'ye döndü.

Tudor, savunmada Cavanda, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Linnes, orta sahada Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Josue, Rodrigues ve forvette ise Lukas Podolski ve Eren Derdiyok'u görevlendirdi.

- Tribünler boş kaldı

Galatasaray-Adanaspor karşılaşmasına taraftarların ilgisi düşük oldu.

Türk Telekom Arena'da oynanan maçı izlemeye gelen taraftarların sayısının oldukça az olduğu gözlenirken, tribünler büyük oranda boş kaldı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı taraftarların yönetimin istifa etmesi yönünde yaptığı tezahüratlar, Adanaspor maçı öncesinde de devam etti.