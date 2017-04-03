Avrupa'da şampiyonluğu ilk kez yaşadı
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AVRUPA'DA ŞAMPİYONLUĞU İLK KEZ YAŞADI

Avrupa'da şampiyonluğu ilk kez yaşadı

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Osman Yıldırım, kariyerinde ilk kez Avrupa arenasında zirveye çıktı.

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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Osman Yıldırım, kariyerinde ilk kez Avrupa arenasında zirveye çıktı.

Milli sporcu, şampiyonluğu beklediğini dile getirerek "Takıma girip de şampiyonluğu düşünmeyen bir arkadaşımız yoktu. Biz iyi bir takımız. Her sene daha iyi olmayı hedefliyoruz. Şükür bu sefer bana nasip oldu. Final maçı benim için iyiydi. Çok kontrollü geçti. Şükür aldık. Darısı diğer şampiyonalara." diye konuştu.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında daha önce ikincilik ve üçüncülükler elde ettiğini aktaran Osman, "İlk kez şampiyon oldum. Gerçekten ayrı bir duygu, ayrı bir sevinç ve gurur. Rabbim ay-yıldızlı bayrağı tüm sporcu arkadaşlara inşallah nasip eder. Hayırlısı böyleymiş." ifadelerini kullandı.

Finalde Litvanyalı rakibini yendi

Osman Yıldırım, Macaristan'ın Szombathely kentinde dün tamamlanan şampiyonada finalde Litvanyalı Mantas Knystautas'ı mağlup ederek altın madalya kazandı.

Milli sporcu, Knystautas karşısında minderden 5-1 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Osman, şampiyonadaki ilk maçında 2. turda Rus Zurabi Gedekhauri'yi, çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik'i ve yarı finalde Alman Jello Krahmer'i geçerek finale çıkmıştı.

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