Mart ayının MVP'si Singleton
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MART AYININ MVP'Sİ SİNGLETON

Mart ayının MVP'si Singleton

THY Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'un ABD'li basketbolcusu Chris Singleton, mart ayının en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

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THY Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'un ABD'li basketbolcusu Chris Singleton, mart ayının en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ABD'li basketbolcu Singleton, mart ayında oynadığı 6 maçtan son 4'ünü kazanan Panathinaikos Superfoods'ta sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.

Mart ayında çıktığı karşılaşmalarda 15,2 sayı, 6,2 ribaunt ve 1,3 blok ortalaması yakalayan 27 yaşındaki Singleton, 18 verimlilik puanıyla oynadı.

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