IAAF'YE SİBER SALDIRI

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), siber saldırıya uğradıklarını ve sporcuların tedavi amaçlı kullandığı ilaçların bulunduğu listelerin risk altında olduğunu açıkladı.

IAAF'den yapılan açıklamada, 21 Şubat'ta federasyonun ağına, "Fancy Bears" olarak da bilinen "Tsar Team" adlı Rus bilgisayar korsanları (hacker) tarafından erişim sağlandığı bildirildi.

IAAF Başkanı Sebastian Coe, durumu düzeltmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Önceliğimiz, güvende ve gizli olduğuna inandıkları bilgileri bizimle paylaşan sporcular. Onlardan çok özür diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Fancy Bears'ın, 2016 Rio Olimpiyatları sonrası gerçekleştirdiği siber saldırının ardından birçok ünlü sporcunun, 30'un üstünde yasaklı maddeyi doktor kontrolünde tedavi amaçlı kullandığı iddiası gündemi sarsmıştı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından sporcuların sağlık bilgilerinin saklandığı verilere ulaşan grup, İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, Büyük Britanyalı bisikletçiler Chris Froome ve Bradley Wiggins, ABD'li tenisçiler Serena ile Venus Willams, Çek tenisçi Petra Kvitova, ABD'li cimnastikçi Simone Biles gibi isimlerin yasaklı maddeleri, tedavi amaçlı kullanıyor gibi göstererek bir nevi "yasal doping" yaptıklarını öne sürmüştü.