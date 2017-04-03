Samsunspor 1 - Balıkesirspor 0
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SAMSUNSPOR 1 - BALIKESİRSPOR 0

Samsunspor 1 - Balıkesirspor 0

TFF 1. Lig 26. haftasında Samsunspor ile Balıkesirspor Samsun 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

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Samsunspor 1 - Balıkesirspor 0

TFF 1. Lig 26. haftasında Samsunspor ile Balıkesirspor Samsun 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

Samsunspor: Tom Muyters, Erkam Reşmen, Abdülkerim Bardakçı, Halil İbrahim Pekşen (46' Gökay İravul), Ercan Yazıcı (87' Fatih Kılıçkaya), Mustafa Sevgi, Kenan Karışık, Hasan Kılıç, Göksu Türkdoğan, Murat Gürbüzerol (67' Jeroen Lumu), Famoussa Kone

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Abdulkadir Özgen, Burak Çalık, İshak Çakmak, Foxi Kethevoama, Eray Ataseven (89' Doğa İşeri), Christian Bekamenga (74' Mehmet Boztepe)

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Suat Arslanboğa, Serdar Diyadin, İsmail Şencan, Yasin Kol

Gol: DK 34: Murat Gürbüzerol (Samsunspor)

Sarı Kartlar: DK 25: Abdülkerim Bardakçı (Samsunspor), DK 26: Mustafa Sevgi (Samsunspor), DK 49: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor), DK 62: Murat Gürbüzerol (Samsunspor), DK 65: Gökay İravul (Samsunspor)

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