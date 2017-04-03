CİMNASTİKTE HEDEF 100 BİN LİSANSLI SPORCU

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 100 bin lisanslı sporcu hedefi doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

Çelen, federasyonda başkanlığı döneminde 5. yıla girildiğini ifade ederek, "Yaklaşık 5 yıl önce bin 100 lisanslı sporcu vardı Türkiye'de. Bugün artık 10 bini aştı faal sporcu sayısı. Yaklaşık 60 bin sporcu da lisanslı. Bizim, 50 binlerde yarışmacı sporcu, 100 binlerde de lisanslı sporcu hedeflerimiz var. Bu hayal değil, olması gerekiyor." diye konuştu.

Bu sezona iyi başladıklarını ve özellikle artistik cimnastikte milli sporcuların başarılı sonuçlara imza attığını aktaran Çelen, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için umutlandıklarını vurguladı.

Olimpiyatlarda çok sayıda sporcuyla yer almaları gerektiğini belirten Çelen, "Hedeflerden biri de olimpik disiplinlerimiz olan ritmik ve trambolin cimnastikte olimpiyat kotalarını kovalamak. Göksu Üçtaş Şanlı ile 2012 Londra'da tek sporcuyla yer aldık. 2016 Rio'ya 2 sporcuyla katıldık. Bu sefer sporcu sayımızı ikinin üzerine çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Çelen, cimnastiğin 81 ilde yapılmasını sağlamak istediklerini de sözlerine ekledi.