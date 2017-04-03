ECZACIBAŞI VE VAKIFBANK'A ÖZEL DAVET

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank kadın voleybol takımları, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Turnuvanın internet sitesinden yapılan açıklamada, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'da son iki sezonun şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ile bir diğer Türk ekibi VakıfBank'a katılım için özel davet gönderildiği açıklandı.

Japonya'nın Kobe kentinde 9-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyona için iki Türk kulübün yanı sıra, Volero Zürih (İsviçre) ve Volei Nestle Osasco'ya (Brezilya) da özel davet yapıldığı aktarıldı.

Organizasyonun diğer katılımcılarının ise ev sahibi Hisamitsu Springs (Japonya), Asya şampiyonu NEC Red Rockets (Japonya), Güney Amerika şampiyonu Rexona Sesc (Brezilya) ve 2017 CEV Şampiyonlar Ligi'ni şampiyon tamamlayacak takım olacağı ifade edildi.

Eczacıbaşı VitrA, 2016 yılında Filipinler'in başkenti Manila'da, 2015 yılında da İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilen şampiyonalarda adını zirveye yazdırmıştı. Turuncu-beyazlılar, Japonya'da unvanını korumak için mücadele verecek.