GALATASARAY - ADANASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Galatasaray - Adanaspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Galatasaray ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Nestor Fernando Muslera, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Josef Podolskı, Martın Lınnes, Garry Mendes Rodrıgues, Semih Kaya, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Luıs Pedro Cavanda
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Adanaspor: Halil İbrahim Pehlivan, Maurıcıo Donızetı Ramos Junıor, Mustafa Sami Can Keskin, Ahmet Dereli, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Vınıcıus Santos Sılva, Rodrıgo Longo Freıtas, Charles Hubert Itandje, Renan Rodrıgues Da Sılva, Vınıcıus Jose Ignacıo, Vlagyımır Koman
Teknik Direktör: Levent Şahin
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Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen, Bülent Birincioğlu
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