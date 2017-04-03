AVRUPA'DA LİDERLER DEĞİŞMEDİ

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalarla devam etti.

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalarla devam etti.

İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus ve Fransa'da Monaco, zirvedeki yerlerini korudu.

La Liga

Lider Real Madrid, La Liga'nın 29. haftasında konuk ettiği Deportivo Alaves'i 3-0 mağlup etti.

Arda Turan'ın forma giymediği maçta Barcelona, deplasmanda Granada'yı 4-1'lik skorla geçti. Atletico Madrid, konuk olduğu Malaga'yı 2-0 yenerken, Sevilla ağırladığı Sporting Gijon ile golsüz berabere kaldı.

La Liga'da bir maç eksiğine rağmen 68 puanla zirvede bulunan Real Madrid'i, 66 puanla Barcelona, 58'er puanla Atletico Madrid ve Sevilla takip ediyor.

Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında lider Chelsea, konuk ettiği Crystal Palace'a 2-1 yenilerek, 8 maç sonra ilk mağlubiyetini yaşadı.

Zirvenin en yakın takipçisi Tottenham, deplasmanda Burnley'i 2-0 yenerek, puan farkını 7'ye indirdi.

Haftanın öne çıkan maçında Arsenal ile Manchester City, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Merseyside derbisinde Liverpool konuk ettiği Everton'ı 3-1 yenerken, Manchester United ağırladığı West Bromwich Albion ile 0-0 berabere kaldı.

Chelsea'nin 69 puanla lider olduğu Premier Lig'de Tottenham 62, Liverpool 59, Manchester City 58, Manchester United 53 ve Arsenal 51 puanla sıralanıyor.

Bundesliga

Bundesliga'nın 26. haftasında konuk ettiği Augsburg'u 6-0 yenen Bayern Münih, liderliğini sürdürdü.

Bayern Münih'in en yakın takipçisi Leipzig, ağırladığı Darmstadt 98'i 4-0 yendi.

Hoffenheim, deplasmanda Hertha Berlin'i 3-1 yenerek 3. sıraya yerleşti.

Haftanın öne çıkan maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Schalke 04 ile 1-1 berabere kalarak bir sıra geriledi.

Teknik direktörlüğünü Tayfun Korkut'un yaptığı Bayer Leverkusen ile Wolfsburg 3-3 berabere kalırken, bir dönem Beşiktaş forması giyen Mario Gomez'in "hat-trick" yapması dikkati çekti.

Ligde 65 puan toplayan Bayern Münih'in, Leipzig ile arasındaki fark 13 puan olarak kaldı. Bu iki takımı, 48 puanla Hoffenheim ve 47 puanla Borussia Dortmund izledi.

Serie A

Serie A'da haftanın maçında lider Juventus deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

Liderin takipçilerinden Roma ağırladığı Empoli'yi 2-0 skorla geçti.

Ligde 30. haftanın sonunda 74 puanla zirvede yer alan Juventus, Roma'nın 6, Napoli'nin ise 10 puan önünde bulunuyor.

Ligue 1

Ligue 1'in 31. haftasında ilk iki sırada yer alan Monaco ve Paris Saint-Germain (PSG) hafta sonunda Fransa Lig Kupası finalinde karşı karşıya geldiği için ligde maç yapmadılar.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı Olympique Lyon, deplasmanda Rennes karşısında sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

Zirve takipçilerinden Nice ise konuk ettiği Bordeaux'yu 2-1 mağlup etti.

Birer maç eksiği bulunan Monaco 71, PSG 68 puanla ilk iki sırada bulunurken Nice 67 puanla 3. sırada ve Olympique Lyon 51 puanla 4. sırada yer alıyor.

ETİKETLER