BEŞİKTAŞ'TAN DİVAN KURULU SEÇİM KARARI

Beşiktaş Kulübünde divan kurulu başkanlık seçimi, 15 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde, divan kurulu çağrı heyetindeki Aram Sarafoğlu, Şükrü Hikmet Bozanoğlu ve Ali Okyar'ın üyelere gönderdiği divan kurulu olağanüstü kongre duyurusu yer aldı.

Duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2017/209 esas sayılı dosyası ile ilgili olarak 23 Mart 2017 tarihinde vermiş bulunduğu karar ile Türk Medeni Kanununun 75/son maddesi uyarınca seçim gündemli olarak olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere görevlendirilmiş bulunmaktayız. Bu nedenle 15 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 10.30’da Vodafone Arena'da divan başkanlık kurulu seçimi gündemli olarak, divan kurulu olağanüstü toplantısı yapılacaktır."