SAMSUNSPOR - BALIKESİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Samsunspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:30'da başlayacak Samsunspor - Balıkesirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 26. Haftasında Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Samsun 19 Mayıs
Samsunspor: Murat Gürbüzerol, Göksu Türkdoğan, Ercan Yazıcı, Halil İbrahim Pekşen, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Abdülkerim Bardakcı, Famoussa Kone, Tom Muyters, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Balıkesirspor: Eray Ataseven, Bekamenga Aymard Chrıstıan Bekamenga, Okan Alkan, Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen
Teknik Direktör: Can Cangök
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Hakem: Suat Arslanboğa, Serdar Diyadin, İsmail Şencan, Yasin Kol
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