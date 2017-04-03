Samsunspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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SAMSUNSPOR - BALIKESİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Samsunspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 26. haftasında Samsunspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Samsunspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:30'da başlayacak Samsunspor - Balıkesirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 26. Haftasında Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Samsun 19 Mayıs

Samsunspor: Murat Gürbüzerol, Göksu Türkdoğan, Ercan Yazıcı, Halil İbrahim Pekşen, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Abdülkerim Bardakcı, Famoussa Kone, Tom Muyters, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Balıkesirspor: Eray Ataseven, Bekamenga Aymard Chrıstıan Bekamenga, Okan Alkan, Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Suat Arslanboğa, Serdar Diyadin, İsmail Şencan, Yasin Kol

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