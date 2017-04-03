TÜRK SPORUNUN ALTYAPISI UMUT VERİYOR

Genç sporcular, son dönemde uluslararası organizasyonlardaki başarılarıyla Türkiye'nin göğsünü kabartıyor.

Uluslararası şampiyonalara katılan genç sporcular, 2017'de ortaya koydukları performansla göz dolduruyor.

Bunun sonucunda birçok genç sporcu, katıldıkları önemli spor organizasyonlarında kürsüye çıkma başarısı gösteriyor.

Özellikle Avrupa şampiyonalarında güreş ve karatede alınan dereceler, bu branşlarda altyapının sağlam olduğu sinyalini verdi.

Türkiye'nin söz sahibi olmadığı eskrimde İbrahim Ahmed Acar'ın son bir ayda elde ettiği şampiyonluklar, bu branşta gelecek adına umutları artırdı.

Kış sporlarında devam eden başarılar da yüzleri güldürmeye devam etti.

Karateciler Tokyo için "ümit"lendirdi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen 44. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'na Türk sporcular damga vurdu.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nı 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 12 madalyayla tamamladı.

Alınan bu sonuçlar, 2020 Tokyo Olimpiyatları (Tokyo 2020) programına dahil edilen karate branşında madalya beklentilerini yükseltti.

Güreşte altyapıda sıkıntı yok

Türkiye'nin, 2016 Rio Olimpiyatları'nda (Rio 2016) kazandığı 8 madalyanın 5'ini oluşturan güreşte, genç sporcular Avrupa Şampiyonası sınavından başarıyla geçti.

Macaristan'ın Szombathely kentindeki 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı güreşçiler, 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

Genç güreşçiler, topladıkları madalyalarla Rio 2016'daki başarının diğer olimpiyatlarda da devam edeceğini müjdeledi.

Eskrimde çifte şampiyonluk

Milli sporcu İbrahim Ahmed Acar, eskrimde Türkiye'ye bir ayda iki tarihi zafer birden yaşattı.

İbrahim, Türkiye'nin eskrimde ilk Avrupa ve dünya şampiyonluklarına ulaşan sporcusu oldu.

Milli eskrimci, önce Bulgaristan'ın Filibe kentinde geçen ay düzenlenen Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı. Yeni aynı şehirde organize edilen Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'na da katılan İbrahim Ahmed Acar, altın madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekleyerek, tarihi bir başarıya imza attı.

EYOF'ta tarihi başarı

Erzurum'da yapılan 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) Türkiye, oyunlar tarihindeki ilk madalyalarını kazandı.

Türkiye, organizasyon düzenleme konusundaki başarısını bir kez daha kanıtlarken, milli sporcular Aydan Karakulak ve Hazar Karagöl ile Curling Kız Milli Takımı tarihe geçti.

Kızlar büyük slalomda üçüncü olan Aydan Karakulak, EYOF tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak kayıtlara geçti.

Kısa mesafe sürat pateni erkekler 1000 metrede yarışan Türk sporcu Hazar Karagöl de gümüş madalyanın sahibi oldu. Kariyerinin en önemli başarısını yakalayan 16 yaşındaki Hazar, EYOF'ta Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı getirirken, aynı zamanda sürat pateninde oyunlar tarihinde ilk madalya kazanan Türk sporcu oldu.

EYOF 2017'de bir tarihi başarı da kızlar kategorisinde Curling Milli Takımı'ndan geldi. Genç sporcular, EYOF tarihinde Türkiye'ye bu branşta ilk madalyayı kazandırdı.

Türkiye ayrıca kış sporlarında İsveç'in ev sahipliğinde organize edilen Dünya Gençler Curling Şampiyonası'nda iki gümüş madalya elde etti. Östersund kentinde 1-10 Ocak tarihlerinde yapılan şampiyonada erkek ve kadın milli takımları üçüncü oldu.

Judoda 18 madalya

Milli judocular, 24. Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda 18 madalya kazandı.

Antalya'nın ev sahipliğinde Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 362 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, genç milli judocular kürsüye adeta "ambargo" koydu.

Türkiye, Avrupa Ümitler Kupası'nda 3 altın, 5 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 18 madalya topladı.

Basketbolda tarihi şampiyonluk

22 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'ndan tarihi sonuçla döndü.

Udine kentinde düzenlenen şampiyonada finalde İngiltere ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, parkeden 53-38 galip ayrılarak Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye, elde ettiği dereceyle haziran ayında Kanada'da organize edilecek 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı da elde etti.

Buzda tarih yazıldı

Dünya 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Şampiyonası 3. klasmanda Türkiye, şampiyon oldu.

Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde düzenlenen şampiyonada, grubunda oynadığı 4 maçını da kazanan ay-yıldızlılar, finalde Çin ile karşılaştı.

Çin'i finalde 2-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, şampiyonluğa ulaşırken 2. klasmana yükseldi.

En fazla madalya Türk atletlerden

İstanbul'da gerçekleştirilen Balkan Gençler Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 3 altın, 11 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda 16 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Genç Milli Takım, 20 madalyayla en fazla kürsüye çıkan ekip oldu.

Türkiye ancak salonda yapılan ilk gençler şampiyonası özelliği taşıyan organizasyonu, 20 madalyaya rağmen takım halinde 4. sırada tamamladı.

Erdal Meriç Dal okçulukta zirvede

Fransa'daki Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Erdal Meriç Dal altın, Göksel Altıntaş ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Vittel şehrindeki şampiyonada 22 sporcuyla mücadele eden Türkiye, organizasyonun son gününde 2 madalyayla kürsüye çıktı.

Klasik yay genç erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Erdal Meriç Dal, Fransız rakibi Thomas Chirault'ı finalde 7-1 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Makaralı yay genç erkek kategorisinde mücadele eden Göksel Altıntaş ise James Howse'yi 145-142 mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Boksta 4 madalya

22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 4 milli sporcu kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Avrupa Boks Birliği tarafından Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda milli boksörlerden Ali İhsan Alagaş (56 kilo), Hakan Doğan (60 kilo), Volkan Gökçek (64 kilo) ve Serhat Güler (69 kilo) üçüncü oldu.

Türkiye'nin kazandığı 4 bronz madalya, boks branşında gelecek adına ümit verdi.