MUSTAFA KAPLAN: "DAHA YUKARI ÇIKALIM"

Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "El birliğiyle takımımızı bu ligde tuttuk" dedi.

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Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hacettepe, Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynadığı maçta, Pendikspor'u 3-2 mağlup etti.Mor-Menekşeler'in Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maç sonunda yaptığı açıklamada, "El birliğiyle takımımızı bu ligde tuttuk" dedi.

Kaplan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Pendikspor maçının zor geçeceğini biliyorduk. Golü erken bulmamız bize avantaj sağladı. İlk yarıyı da önde kapadık. Devre arasında yaptığımız uyarılarla üçüncü golü de erken bulduk. Son dakikalarda gelen gole engel olamadık ama oyunun hakimi bizdik. Maç boyu pozisyon ürettik, maç boyu golü aradık. Oyuncularımı kutluyorum. Son derece özverili bir ekiple çalışıyorum. Her zaman söylüyorum bunu, bu oyuncu grubuyla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Çoğunluğu genç olan bu oyuncular gelecekte de Türk futboluna başarıyla hizmet edecek.

Genç ve tecrübeli isimleri bir araya getirerek iyi bir harman oluşturduk. Ayrıca yardımcılarım da bu zorlu süreçte büyük bir teşekkürü hak ediyor. Birlikte gecemizi gündüzümüze kattık ve bu takıma rahat nefes aldırmak için çabaladık. Yeri geldi oyuncularımıza hocalık yaptık yeri geldi abilik yaptık. El birliğiyle takımımızı bu ligde tuttuk.

Biz 21.haftadaki Zonguldakspor maçıyla göreve geldik. 20 haftalık süreçte takımımızın puanı 19’du. 15.sıradaydık ve 16 ile 17.takımla da puanımız aynıydı. Bizim gelişimizin ardından bu 19’a 17 puan daha ekledik. Kolay olmayacağını biliyorduk ama başaracak güç de hem bizde hem de oyuncularımızda vardı. Şimdi kalan maçlarımızdan da en iyi sonuçları alıp biraz daha yukarıya çıkmak istiyoruz.

Dün 19 Mayıs Stadı’na gelerek bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Onlar da her yerde amma az amma çok bizim yanımızda oluyorlar. Desteklerini esirgemiyorlar. Başarıya en çok inanan onlardı belki de. Onlara da inançları ve destekleri için teşekkür ediyorum.

Ayrıca başkanımız ve yönetim kurulumuzun katkıları ve emekleri de çok büyük. Bu takıma inandılar, güvendiler. Onlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum"