Başarılı yüzücülerden Murat Cavcav'a ziyaret
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BAŞARILI YÜZÜCÜLERDEN MURAT CAVCAV'A ZİYARET

Başarılı yüzücülerden Murat Cavcav'a ziyaret

Gençlerbirliği’nin başarılı yüzücüleri Cengizhan Dönmez ve Berkay Orak, İlhan Cavcav Tesisleri’ne gelerek Başkan Murat Cavcav’ı ziyaret etti.

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Gençlerbirliği’nin başarılı yüzücüleri Cengizhan Dönmez ve Berkay Orak, İlhan Cavcav Tesisleri’ne gelerek Başkan Murat Cavcav’ı ziyaret etti.

Özel Sporcular dalında önemli başarılara imza atan iki sporcu , Murat Cavcav’a teşekkürlerini iletirken sonraki müsabakalarda da başarı sözü verdi.

Murat Cavcav, başarılı sporculara, “Ziyaretinizle bize onur verdiniz. Sizin başarılarınızı yakından takip ediyoruz, gurur duyuyoruz. Bizler size elimizden gelen desteği vermeye hazırız.” dedi.

Murat Cavcav ve sporcular daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.  

 

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