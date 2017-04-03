HALKBANK, İYİ BİR PROVADAN GEÇTİ

Salon: TVF Başkent
Halkbank ANKARA: Faik Samed (9), Vincic (1), Burutay (8), Emre (3), Miljkovic (12), Kooy (15), Hasan-Caner (L), Kemal (5), Akhrem (13), Fonteles (10), Mustafa, Abdullah (6), Sencer
Arkas Spor: Sanders (6), Gökhan (17), Hakkı (1), Sanchez (4), Mauricio (4), Hasan (7), Ahmet-Caner (L), Yiğit (9), Mustafa (8),
Setler: 25-21, 25-15, 25-20, 16-25, 25-11
Süre: 1.29 (19, 18, 23, 19, 10)
Efeler Ligi playoff çeyrek finallerine hazırlanan Arkas Spor ve Halkbank, Ankara’da dostluk maçında karşılaştı.
Başkent ekibi karşılaşmayı 3-0 kazandı. Daha sonra ekstra setler oynandı, taraflar birer set aldı.
Mavi-Beyazlı başkent ekibi, playoff çeyrek final ilk maçında 6 Nisan Parşembe günü saat 18:30’da alatasaray’la karşı karşıya gelecek.