Halkbank, iyi bir provadan geçti
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HALKBANK, İYİ BİR PROVADAN GEÇTİ

Halkbank, iyi bir provadan geçti

Efeler Ligi playoff çeyrek finallerine hazırlanan Arkas Spor ve Halkbank, Ankara’da dostluk maçında karşılaştı. Başkent ekibi karşılaşmayı 3-0 kazandı.

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Salon: TVF Başkent

Halkbank ANKARA: Faik Samed (9), Vincic (1), Burutay (8), Emre (3), Miljkovic (12), Kooy (15), Hasan-Caner (L), Kemal (5), Akhrem (13), Fonteles (10), Mustafa, Abdullah (6), Sencer

Arkas Spor: Sanders (6), Gökhan (17), Hakkı (1), Sanchez (4), Mauricio (4), Hasan (7), Ahmet-Caner (L), Yiğit (9), Mustafa (8),

Setler: 25-21, 25-15, 25-20, 16-25, 25-11

Süre: 1.29 (19, 18, 23, 19, 10)

Efeler Ligi playoff çeyrek finallerine hazırlanan Arkas Spor ve Halkbank, Ankara’da dostluk maçında karşılaştı.

Başkent ekibi karşılaşmayı 3-0 kazandı. Daha sonra ekstra setler oynandı, taraflar birer set aldı.

Mavi-Beyazlı başkent ekibi, playoff çeyrek final ilk maçında 6 Nisan Parşembe günü saat 18:30’da alatasaray’la karşı karşıya gelecek.

 

 

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