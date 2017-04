ETİMESGUT'A SPOR MERKEZİ YATIRIMI

Etimesgut Belediye Başkanı Demirel, yapısal projelerin yanı sıra spor, sağlık, eğitim, kültür ve sanatsal çalışmalara da önem verdiklerini ifade etti.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, yapımı devam eden yaşam merkezlerinde incelemelerde bulundu. Engelsiz Yaşam Merkezi, Elvan Yaşam ve Eğitim Merkezi ile Güzelkent Yaşam, Eğitim ve Sağlık Merkezleri inşaatlarında incelemelerde bulunan Demirel, çalışmaların süratle tamamlanması talimatını verdi. Etimesgut'un büyük bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunu kaydeden Demirel, hizmet ve yatırımlarla Etimesgut'u Türkiye'nin en hızlı büyüyen ve gelişen modern ilçesi haline getirdiklerini söyledi.

İLİŞKİLİ HABER Etimesgut, 9. sıraya yükseldi

YEŞİL VE MODERN KENT

Başkan Demirel, belediye başkanlığında 13. yılını tamamladığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece son 3 yıla baktığımızda bile ilçemizin değerine değer katan, halkımızın yaşam kalitesini artıran hizmetlerimizi görüyoruz. 3 yılda 65 park, 850 bin metrekare yeşil alan çalışması gerçekleştirdik. Onbinlerce ağaç dikerek, Atatürk Ormanı, 15 Temmuz Şehitleri Ormanı, 23 Nisan Ormanı, 17 Şubat Şehitleri Hatıra Ormanı gibi 24 alanda ağaçlandırma çalışması yaptık. Mahallelerimizin yol ve kaldırımlarını yeniledik. Okullarımızın, camilerimizin eksiklerini giderdik. Atayurt Emekli Dinlenmevi, Atabey Spor Merkezi, Aşağıyurtçu Konağı, Turkuaz Kültür ve Spor Merkezi, Atayurt Kapalı Pazarı ve zabıta noktası, etiSEM Atayurt birimi, Geleneksel El Sanatları Merkezi, Ahimesut Kapalı Pazarı'nı halkımızın hizmetine sunduk. Şehit Osman Avcı Spor Kompleksi, Bağlıca Spor Tesisi, Atatürk Evi ve Halide Edib Adıvar Hanımlar Konağımızı tamamladık, hizmete açıyoruz. Her biri başkentimizin aldığı en büyük yatırımlardan olan Engelsiz Yaşam Merkezi, Elvan Yaşam ve Eğitim Merkezi ile Güzelkent Yaşam, Eğitim ve Sağlık Merkezi'nin kaba inşaatlarını tamamladık".

İLİŞKİLİ HABER Etimesgut Bld. 2 - Aydınspor 1923 0

KÜLTÜR, SANAT, SPOR

Başkan Demirel, yapısal projelerin yanı sıra spor, sağlık, eğitim, kültür ve sanatsal çalışmalara da önem verdiklerini ifade ederek, "Etimesgut Belediyespor tarihinde ilk kez 2. lige yükseldi. Hedefimizi süper lig olarak belirledik. Her alanda olduğu gibi spor alanında da alt yapımızı güçlendiriyoruz. Bağlıca Mahallemize içerisinde kulübümüzün ve şehrimizin ihtiyacı olan büyük bir spor ve yaşam merkezi inşa edeceğiz. Eğitim ve kültür alanında yine yatırımlarımız devam ediyor. etiSEM bünyesinde 11 noktada meslek ve beceri kursları açtık. 3 yılda 20 bine yakın insanımız bu kurslarımızdan yararlandı. Kültür merkezlerimiz her yıl yüzlerce konser, sergi, seminer, toplantı, tiyatro gibi etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Aşevimizle ihtiyaç sahibi, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımıza her gün sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Gıda yardımı yerine daha çağdaş bir yöntem olan Eti-kart uygulamasına geçtik. Şefkateli Çarşımızdan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ve Türkmen kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.