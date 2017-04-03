ETİMESGUT, 9. SIRAYA YÜKSELDİ

Etimesgut Belediyespor, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta mücadelesinde Aydınspor'u Haydar Deniz ve Fuat Gölbaşı'nın golleriyle 2-0 yendi.

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Etimesgut Belediyespor, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta mücadelesinde Aydınspor'u Haydar Deniz ve Fuat Gölbaşı'nın golleriyle 2-0 yendi. Etimesgut Atatürk Stadı'nda oynanan ve Yaşar Can Temizel, Uğur Erdoğan ile Tamer Okuldaş hakem üçlüsünün yönettiği maça konuk ekip Aydınspor etkili başladı. 10. dakikadan itibaren rakibin baskısını kıran başkent ekibi, 11. dakikada Fuat Gölbaşı ile kaleyi yokladı. 13. dakikada Mehmet Atik'in sert şutunu Aydınspor kalecisi Evren kornere çeldi. 16. dakikada sağ kanattan yapılan ortayı Haydar Deniz plase vuruşla gole çevirdi. Etimesgut Belediyespor bu golle 1-0 öne geçti. Maçın 43. dakikasında Fuat Gölbaşı kalecinin solundan topu filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi. İlk yarı Etimesgut'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

9. SIRAYA YÜKSELDİ

2. yarıda maçın kontrolünü tamamen eline alan Etimesgut Belediyespor, birçok gol fırsatından yararlanamadı. Ender gelişen Aydınspor atakları Etimesgut defans bloğunda kayboldu. Sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan Etimesgut ekibi puanını 42'e yükselterek 18 takımlı grupta 9. sırada yer aldı. Maçı Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve kulüp başkanı Hasan Kartal birlikte izlediler. Başkan Demirel, maç sonunda teknik ekip ve futbolcuları kutladı.

Foto Albümü Etimesgut, 9. sıraya yükseldi 6 FOTO

Ligde 4 maçı kalan Etimesgut Belediyespor'un maç programı şöyle:

09 Nisan Pazar: Kırklarelspor-Etimesgut Belediyespor

14 Nisan Cuma: Etimesgut Belediyespor- Karşıyaka

23 Nisan Pazar:İnegölspor-Etimesgut Belediyespor

29 Nisan Cumartesi: Etimesgut Belediyespor-Gümüşhanespor