Spor Toto 2. Lig'de görünüm
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SPOR TOTO 2. LİG'DE GÖRÜNÜM

Spor Toto 2. Lig'de görünüm

Spor Toto 2. Lig'de 30. hafta karşılaşmaları yapıldı. Beyaz Grup'ta İstanbulspor, Kırmızı Grup'ta ise MKE Ankaragücü lider durumda bulunuyor.

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Spor Toto 2. Lig'de 30. hafta karşılaşmaları yapıldı. Beyaz Grup'ta İstanbulspor, Kırmızı Grup'ta ise MKE Ankaragücü lider durumda bulunuyor.

Gruplardaki sonuçlar ve puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

Konya Anadolu Selçukspor-Ofspor: 2-0

Nazilli Belediyespor-Bucaspor: 3-2

Zonguldak Kömürspor-Keçiörengücü: 0-0

Hacettepe-Pendikspor: 3-2

Kahramanmaraşspor-Sivas Belediyespor: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler-Kocaeli Birlikspor: 1-0

İstanbulspor-Fatih Karagümrük: 0-1

 

Anadolu Üsküdar 1908-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. İSTANBULSPOR 30 19 3 8 40 19 21 60
2. AMED SPORTİF FAALİYETLER 30 17 7 6 47 29 18 58
3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 30 15 8 7 52 32 20 53
4. SİVAS BELEDİYESPOR 30 13 10 7 42 30 12 49
5. KEÇİÖRENGÜCÜ 30 13 10 7 47 36 11 49
6. KOCAELİ BİRLİKSPOR 30 13 7 10 30 31 -1 46
7. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 30 11 10 9 40 33 7 43
8. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 30 12 6 12 28 32 -4 42
9. PENDİKSPOR 30 11 7 12 38 40 -2 40
10. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 30 10 10 10 32 37 -5 40
11. KAHRAMANMARAŞSPOR 30 9 12 9 33 34 -1 39
12. HACETTEPE 30 9 9 12 33 32 1 36
13. BUCASPOR 30 11 6 13 36 44 -8 36
14. FATİH KARAGÜMRÜK 30 8 8 14 30 38 -8 32
15. FETHİYESPOR 30 7 9 14 27 40 -13 30
16. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 30 6 12 12 25 38 -13 30
17. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 30 8 5 17 35 48 -13 29
18. OFSPOR 30 6 5 19 24 46 -22 23 

Kırmızı Grup

Tuzlaspor-Kastamonuspor 1966: 0-1

Menemen Belediyespor-Kayseri Erciyesspor: 4-1

Eyüpspor-Kırklarelispor: 1-2

Etimesgut Belediyespor-Aydınspor 1923: 2-0

BUGSAŞ Spor-MKE Ankaragücü: 1-1

Tokatspor-Gümüşhanespor: 0-1

Niğde Belediyespor-İnegölspor: 0-1

Sarıyer-Karşıyaka: 2-0

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. MKE ANKARAGÜCÜ 30 19 6 5 50 25 25 63
2. GÜMÜŞHANESPOR 30 19 4 7 47 24 23 61
3. MENEMEN BELEDİYESPOR 30 15 10 5 59 38 21 55
4. HATAYSPOR 30 15 9 6 38 23 15 54
5. KASTAMONUSPOR 1966 30 14 8 8 46 33 13 50
6. KARŞIYAKA 30 14 5 11 45 31 14 47
7. SARIYER 30 12 9 9 45 37 8 45
8. NİĞDE BELEDİYESPOR 30 12 9 9 32 29 3 45
9. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 30 12 6 12 31 24 7 42
10. EYÜPSPOR 30 12 5 13 44 53 -9 41
11. İNEGÖLSPOR 30 8 14 8 33 30 3 38
12. AYDINSPOR 1923 30 8 9 13 35 44 -9 33
13. BUGSAŞ SPOR 30 6 14 10 31 34 -3 32
14. TOKATSPOR 30 7 11 12 28 36 -8 32
15. TUZLASPOR 30 8 8 14 28 40 -12 32
16. 1461 TRABZON 30 5 15 10 34 37 -3 30
17. KIRKLARELİSPOR 30 6 10 14 31 42 -11 28
18. KAYSERİ ERCİYESSPOR 30 1 2 27 19 96 -77 -4
 
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