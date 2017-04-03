SPOR TOTO 2. LİG'DE GÖRÜNÜM

Spor Toto 2. Lig'de 30. hafta karşılaşmaları yapıldı. Beyaz Grup'ta İstanbulspor, Kırmızı Grup'ta ise MKE Ankaragücü lider durumda bulunuyor.
Gruplardaki sonuçlar ve puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
Konya Anadolu Selçukspor-Ofspor: 2-0
Nazilli Belediyespor-Bucaspor: 3-2
Zonguldak Kömürspor-Keçiörengücü: 0-0
Hacettepe-Pendikspor: 3-2
Kahramanmaraşspor-Sivas Belediyespor: 1-1
Amed Sportif Faaliyetler-Kocaeli Birlikspor: 1-0
İstanbulspor-Fatih Karagümrük: 0-1
Anadolu Üsküdar 1908-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|İSTANBULSPOR
|30
|19
|3
|8
|40
|19
|21
|60
|2.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|30
|17
|7
|6
|47
|29
|18
|58
|3.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|30
|15
|8
|7
|52
|32
|20
|53
|4.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|30
|13
|10
|7
|42
|30
|12
|49
|5.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|30
|13
|10
|7
|47
|36
|11
|49
|6.
|KOCAELİ BİRLİKSPOR
|30
|13
|7
|10
|30
|31
|-1
|46
|7.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|30
|11
|10
|9
|40
|33
|7
|43
|8.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|30
|12
|6
|12
|28
|32
|-4
|42
|9.
|PENDİKSPOR
|30
|11
|7
|12
|38
|40
|-2
|40
|10.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|30
|10
|10
|10
|32
|37
|-5
|40
|11.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|30
|9
|12
|9
|33
|34
|-1
|39
|12.
|HACETTEPE
|30
|9
|9
|12
|33
|32
|1
|36
|13.
|BUCASPOR
|30
|11
|6
|13
|36
|44
|-8
|36
|14.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|30
|8
|8
|14
|30
|38
|-8
|32
|15.
|FETHİYESPOR
|30
|7
|9
|14
|27
|40
|-13
|30
|16.
|ANADOLU ÜSKÜDAR 1908
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|30
|17.
|BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|30
|8
|5
|17
|35
|48
|-13
|29
|18.
|OFSPOR
|30
|6
|5
|19
|24
|46
|-22
|23
Kırmızı Grup
Tuzlaspor-Kastamonuspor 1966: 0-1
Menemen Belediyespor-Kayseri Erciyesspor: 4-1
Eyüpspor-Kırklarelispor: 1-2
Etimesgut Belediyespor-Aydınspor 1923: 2-0
BUGSAŞ Spor-MKE Ankaragücü: 1-1
Tokatspor-Gümüşhanespor: 0-1
Niğde Belediyespor-İnegölspor: 0-1
Sarıyer-Karşıyaka: 2-0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|30
|19
|6
|5
|50
|25
|25
|63
|2.
|GÜMÜŞHANESPOR
|30
|19
|4
|7
|47
|24
|23
|61
|3.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|30
|15
|10
|5
|59
|38
|21
|55
|4.
|HATAYSPOR
|30
|15
|9
|6
|38
|23
|15
|54
|5.
|KASTAMONUSPOR 1966
|30
|14
|8
|8
|46
|33
|13
|50
|6.
|KARŞIYAKA
|30
|14
|5
|11
|45
|31
|14
|47
|7.
|SARIYER
|30
|12
|9
|9
|45
|37
|8
|45
|8.
|NİĞDE BELEDİYESPOR
|30
|12
|9
|9
|32
|29
|3
|45
|9.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|30
|12
|6
|12
|31
|24
|7
|42
|10.
|EYÜPSPOR
|30
|12
|5
|13
|44
|53
|-9
|41
|11.
|İNEGÖLSPOR
|30
|8
|14
|8
|33
|30
|3
|38
|12.
|AYDINSPOR 1923
|30
|8
|9
|13
|35
|44
|-9
|33
|13.
|BUGSAŞ SPOR
|30
|6
|14
|10
|31
|34
|-3
|32
|14.
|TOKATSPOR
|30
|7
|11
|12
|28
|36
|-8
|32
|15.
|TUZLASPOR
|30
|8
|8
|14
|28
|40
|-12
|32
|16.
|1461 TRABZON
|30
|5
|15
|10
|34
|37
|-3
|30
|17.
|KIRKLARELİSPOR
|30
|6
|10
|14
|31
|42
|-11
|28
|18.
|KAYSERİ ERCİYESSPOR
|30
|1
|2
|27
|19
|96
|-77
|-4