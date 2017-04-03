"ŞU SAATTEN SONRA LİG DAHA DA ZORLAŞACAK"

TFF 1. Lig'de Altınordu'ya 2-1 mağlup olan Denizlispor'un teknik sorumlusu Ferudun Şaban Yarkın, "Bütünlüğümüzü korumamız ve Denizlispor'u bu sene ligi istediği yerde bitirmesini sağlamamız lazım." dedi.

Yarkın, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, iç sahada yine kaybettiklerini, yakaladıkları hızlı hücumları değerlendirememelerinin müsabakanın gidişatını değiştirdiğini kaydetti.

Rakibin kanatlardaki etkinliğini bildiklerini aktaran Yarkın, şöyle konuştu:

"Tedbirlerimizi almamıza rağmen tabii sonuçta sahada futbolcunun bir anlık gafleti ve tedbirsizliği, her iki yarının sonunda yediğimiz iki gol bizi burada mağlup ayrılttı. Fakat takımımızın bundan sonraki performansını artırmamız için biraz daha seyirci desteği ve yönetimin desteğinin artması lazım. Çünkü şu saatten sonra lig daha da zorlaşacak. O yüzden bütünlüğümüzü korumamız ve Denizlispor'u bu sene ligi istediği yerde bitirmesini sağlamamız lazım. Bu konuda herkese görev düşüyor."