BOSTANCI, AZORLAR RALLİSİ'NDE 17. OLDU

Avrupa Ralli Şampiyonası'nın (ERC) Portekiz'de düzenlenen ilk ayağında milli sporcu Murat Bostancı, 17'nci sırayı aldı.
Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonanın ilk ayağı Azorlar Rallisi, Portekiz'e bağlı Sao Miguel Adası'nda 16 etap üzerinden gerçekleştirildi.
Yardımcı pilotu Onur Vatansever ile Castrol Ford takımı adına yarışan Murat Bostancı, ilk iki gün yoldan çıkarak zaman kaybettiği müsabakayı 17'nci sırada tamamladı.
Aynı ekipte mücadele eden Buğra Banaz ise takım arkadaşı Burak Erdener ile birlikte gençler kategorisinde 5'inci oldu.
Portekizli Bruno Magalhaes, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek Azorlar Rallisi'nde zafere ulaştı.
Öte yandan Murat Bostancı ve Onur Vatansever, yarış öncesi Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yılını kutladı. Ayrıca Castrol Ford araçlarının üzerinde AA logosuna yer verildi.
Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı, 4-6 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nda düzenlenecek.