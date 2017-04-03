"Oynanan futboldan ve skordan memnunum"
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"OYNANAN FUTBOLDAN VE SKORDAN MEMNUNUM"

"Oynanan futboldan ve skordan memnunum"

Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu müsabakanın ilk 10-15 dakikalık bölümünde topun kendi sahalarında bulunmadığını söyledi.

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Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu müsabakanın ilk 10-15 dakikalık bölümünde topun kendi sahalarında bulunmadığını söyledi.

Sürekli pozisyon ve gol arayan taraf olduklarını, bu sırada penaltıdan bir gol yediklerini kaydeden Eroğlu, buna rağmen oyun disiplininden kopmadıklarını kaydetti. Eroğlu, daha sonra girdikleri bazı gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini belirterek, "Son dakikada gelen gol bizi mutlu etti. Oynanan futboldan ve skordan memnunum. Bütün futbolcularımı kutluyorum. Dört haftalık aradan sonra özlediğimiz bir galibiyetti. Bundan sonra hem futbolumuzu hem de skorumuzu lehimize çevirmeye devam edeceğiz." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra oyuncular arasında çıkan tartışma ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

"Sıcaktan dolayı ister istemez futbolcuların da enerjisi düşük, her şey yaşanabiliyor, ufak tefek gerginlik olabiliyor. Herhalde bizim futbolcumuzla rakip futbolcu arasında birbirlerini Almanca bir şey söylediler. Ben de çok duymadım. Bu tip şeyler yaşanabilir, son haftalar yaklaşıyor. Gergin ortamlar oluşabiliyor. "

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