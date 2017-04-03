İşte İskoçya Ligi'nin şampiyonu!
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İŞTE İSKOÇYA LİGİ'NİN ŞAMPİYONU!

İşte İskoçya Ligi'nin şampiyonu!

İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekiplerinden Celtic, bitime 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekiplerinden Celtic, bitime 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Hearts deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılan Celtic, 30 hafta sonunda topladığı 86 puanla en yakın rakibi Aberdeen'in 25 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Premiership'te 3, şampiyonluk grubu mücadelesinde 5 olmak üzere ligde 8 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Celtic, Brendan Rodgers yönetiminde şu ana kadar 28 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.

Celtic, ligde üst üste altıncı ve toplamda 48. şampiyonluğunu kazandı.

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