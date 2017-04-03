Spor Toto 2. ve 3. Lig'de sonuçlar
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SPOR TOTO 2. VE 3. LİG'DE SONUÇLAR

Spor Toto 2. ve 3. Lig'de sonuçlar

Spor Toto 2. Lig ile Spor Toto 3. Lig 2 ve 3. gruplarda 30. hafta karşılaşmaları oynandı.

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Futbolda liglere haftanın maçlarıyla devam edildi.

Spor Toto 2. Lig ile Spor Toto 3. Lig 2 ve 3. gruplarda 30. hafta karşılaşmaları oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

Konya Anadolu Selçukspor-Ofspor: 2-0

Nazilli Belediyespor-Bucaspor: 3-2

Zonguldak Kömürspor-Keçiörengücü: 0-0

Hacettepe-Pendikspor: 3-2

Kahramanmaraşspor-Sivas Belediyespor: 1-1

Amed Sportif Faaliyetler-Kocaeli Birlikspor: 1-0

İstanbulspor-Fatih Karagümrük: 0-1

Anadolu Üsküdar 1908-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

Kırmızı Grup

Tuzlaspor-Kastamonuspor 1966: 0-1

Menemen Belediyespor-Kayseri Erciyesspor: 4-1

Eyüpspor-Kırklarelispor: 1-2

Etimesgut Belediyespor-Aydınspor 1923: 2-0

BUGSAŞ Spor-MKE Ankaragücü: 1-1

Tokatspor-Gümüşhanespor: 0-1

Niğde Belediyespor-İnegölspor: 0-1

Sarıyer-Karşıyaka: 2-0

- Spor Toto 3. Lig

2. Grup

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Halide Edip Adıvarspor: 2-2

Kırıkhanspor-Dardanelspor: 2-3

Düzcespor-Derincespor: 4-2

Pazarspor-Tire 1922: 1-0

Silivrispor-Kemerspor 2003: 1-0

Batman Petrolspor-Çatalcaspor: 0-0

Türk Metal Kırıkkalespor-Yeşil Bursa: 0-6

Dersimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-2

Erbaaspor-Yomraspor: 1-1

3. Grup

Orhangazispor-Elaziz Belediyespor: 1-3

Denizli Futbol A Spor-Orduspor: 2-1

Bergama Belediyespor-Ankara Adliyespor: 1-0

Baysal İnşaat Düzyurtspor-Maltepespor: 1-2

Afjet Afyonspor-Muğlaspor: 3-0

Sakaryaspor-Tarsus İdmanyurdu: 5-1

Darıca Gençlerbirliği-Diyarbekirspor: 4-0

Sultanbeyli Belediyespor-12 Bingölspor: 1-1

Payasspor-Bayrampaşa: 0-1
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