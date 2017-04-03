SPOR TOTO 2. VE 3. LİG'DE SONUÇLAR

Futbolda liglere haftanın maçlarıyla devam edildi.
Spor Toto 2. Lig ile Spor Toto 3. Lig 2 ve 3. gruplarda 30. hafta karşılaşmaları oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Spor Toto 2. Lig
Beyaz Grup
Konya Anadolu Selçukspor-Ofspor: 2-0
Nazilli Belediyespor-Bucaspor: 3-2
Zonguldak Kömürspor-Keçiörengücü: 0-0
Hacettepe-Pendikspor: 3-2
Kahramanmaraşspor-Sivas Belediyespor: 1-1
Amed Sportif Faaliyetler-Kocaeli Birlikspor: 1-0
İstanbulspor-Fatih Karagümrük: 0-1
Anadolu Üsküdar 1908-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
Kırmızı Grup
Tuzlaspor-Kastamonuspor 1966: 0-1
Menemen Belediyespor-Kayseri Erciyesspor: 4-1
Eyüpspor-Kırklarelispor: 1-2
Etimesgut Belediyespor-Aydınspor 1923: 2-0
BUGSAŞ Spor-MKE Ankaragücü: 1-1
Tokatspor-Gümüşhanespor: 0-1
Niğde Belediyespor-İnegölspor: 0-1
Sarıyer-Karşıyaka: 2-0
- Spor Toto 3. Lig
2. Grup
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Halide Edip Adıvarspor: 2-2
Kırıkhanspor-Dardanelspor: 2-3
Düzcespor-Derincespor: 4-2
Pazarspor-Tire 1922: 1-0
Silivrispor-Kemerspor 2003: 1-0
Batman Petrolspor-Çatalcaspor: 0-0
Türk Metal Kırıkkalespor-Yeşil Bursa: 0-6
Dersimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-2
Erbaaspor-Yomraspor: 1-1
3. Grup
Orhangazispor-Elaziz Belediyespor: 1-3
Denizli Futbol A Spor-Orduspor: 2-1
Bergama Belediyespor-Ankara Adliyespor: 1-0
Baysal İnşaat Düzyurtspor-Maltepespor: 1-2
Afjet Afyonspor-Muğlaspor: 3-0
Sakaryaspor-Tarsus İdmanyurdu: 5-1
Darıca Gençlerbirliği-Diyarbekirspor: 4-0
Sultanbeyli Belediyespor-12 Bingölspor: 1-1
Payasspor-Bayrampaşa: 0-1