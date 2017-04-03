Beşiktaş'ın rakibi Lyon büyük fırsat tepti
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BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ LYON BÜYÜK FIRSAT TEPTİ

Beşiktaş'ın rakibi Lyon büyük fırsat tepti

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Lyon, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında karşılaştığı Rennes ile 1-1 berabere kaldı.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi Lyon, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında karşılaştığı Rennes ile 1-1 berabere kaldı. Lyon, Lacazette ile bir penaltı atışından faydalanmazken Rennes, uzatmalarla birlikte maçın yaklaşık 90 dakikasını 10 kişi oynadı. 

Puan tablosunun 4. basamağındaki Lyon, Ligue 1'in 31. haftasına 8. sırada giren Rennes'e konuk oldu. Lyon, 4. dakikada penaltı kazandı. Rennes'in savunma oyuncusu Bensebaini ise aynı pozisyonda yaptığı hareket yüzünden kırmızı kart gördü. Fakat Lyon'un golcüsü Lacazette, penaltıyı gole çeviremedi.

85 dakika boyunca 10 kişi oynayan ev sahibi ekip, Lyonlu Cornet'nin 52. dakikada attığı gole 81. dakikada Mubele ile cevap verince karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Önceki hafta Paris Saint-Germain'e yenilmesinin ardından bu hafta da puan kaybeden Lyon, puanını 51 çıkardı ve lider Monaco'nun 20 puan gerisinde yer aldı.

Lyon ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı 13 Nisan'da Lyon'da, rövanş karşılaşması ise 20 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.

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