TRABZONSPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Trabzonspor, 2017'deki yenilmezliğini sürdürdü. Bordo-mavililer, 2017'de oynadığı 12. maçında 9. galibiyetini elde ederken Senegalli futbolcu N'Doye, dördüncü sarı kartını görerek Beşiktaş maçı öncesi cezalı konumuna düştü.

Ligin ilk yarısında sıkıntılı dönem geçiren bordo-mavililer, 2017'de lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 12 resmi karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, ligde Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken Aytemiz Alanyaspor ile 0-0, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.

2017'de ligde kaybetmeyen tek takım olan Trabzonspor, puanını 44'e yükselterek 5. sıraya yerleşirken Avrupa kupalarına katılma iddiasını da sürdürdü.

Deplasmanda da kaybetmiyor

Çaykur Rizespor galibiyetiyle yoluna devam eden Trabzonspor, dış sahada 106 gündür rakiplerine boyun eğmiyor.

En son ligde 17 Aralık 2016'da Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık sonuçla mağlup olan bordo-mavililer, son 6 dış saha maçında yenilgi görmedi.

Karadeniz ekibi, Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederken tek puan kaybını Atiker Konyaspor karşısında 1-1'lik sonuçla aldı. Bordo-mavililer, böylece son 6 deplasman maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan çıkardı.

Golü attı, Beşiktaş maçında yok

Trabzonspor'a galibiyeti golü getiren N'Doye, cezalı konumuna düştü.

Son 3 haftada 4. golünü atan ve toplamda 5. golüne ulaşan Senegalli futbolcu, Zeki Yavru'nun şutunda topu ağlarla buluşmasını sağlayan isim oldu.

Trabzonspor'da dördüncü sarı kartını gören N'Doye, cezalı konumuna düştü. Bordo-mavili futbolcu, gelecek hafta Trabzon'da Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmada takımda yer alamayacak.