DEMBA BA, 678 GÜN SONRA KADROYA GİRDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği ile yaptığı karşılaşmada, Antalyaspor mücadelesine göre kadroda sadece bir değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı takımda cezalı Aboubakar'ın yerine forvette Cenk Tosun şans bulurken yedekler arasında maça başlayan Demba Ba, 678 gün sonra siyah-beyazlı formayla resmi bir maçta kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlı takımda, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Vincent Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun ilk 11'de ve forvet hattında görev aldı. Kayserispor maçında ilk 11'de şans bulan ve Antalyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olan Cenk Tosun, bir hafta sonra takımdaki yerini alabildi.

Beşiktaş'ta kalede Fabricio Agosto Ramirez görev alırken, savunma kurgusu yine Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Dusko Tosic ve Adriano'dan oluştu. Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ile Oğuzhan Özyakup şans bulurken, Güneş, orta sahada Ricardo Quaresma, Talisca ve Ryan Babel'i görevlendirdi.

Demba Ba, 678 gün sonra kadroda

Devre arasında yeniden Beşiktaş'a transfer olan Demba Ba, uzun bir aradan resmi bir maçta kadroda şans buldu.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve takımının Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ikinci yarıda görev yapan tecrübeli oyuncu, 678 gün sonra resmi bir mücadelede kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ta 2014-2015'te yer alan ve siyah-beyazlı formayla son maçını 24 Mayıs 2015'te oynayan Demba Ba, sonraki sezon başında Çin'e transfer olmuştu.

Taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan Senegalli oyuncuyu tribüne çağırarak bir süre sevgi gösterisinde bulundu.

Siyah-beyazlı takımda Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Andreas Beck ve Gökhan İnler de ilerleyen dakikalarda şans bulmak için yedek kulübesinde bekledi.

Taraftarlar, Beşiktaş'ın Romanya'nın Astra Giurgiu takımı ile yaptığı ve 3-1 mağlup olduğu hazırlık maçında yediği hatalı goller nedeniyle tepki gösterdiği kaleci Tolga Zengin'e de tezahüratlarla destek verdi.

Caner Erkin yok

Beşiktaş'ta cezalı Aboubakar'ın yanı sıra sakatlığı süren Caner Erkin de kadroda bulunmadı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Güneş, ayrıca Ersan Adem Gülüm, Atınç Nukan, Ömer Şişmanoğlu ve Luiz Rhodolfo'yu da kadroda tercih etmedi.

İlhan Cavcav unutulmadı

Beşiktaş, Gençlerbirliği'nin 22 Ocak'ta vefat eden başkanı İlhan Cavcav'ı da unutmadı.

Maç öncesinde alt ve üst tribünler arasında yer alan elektronik reklam "İlhan Cavcav, Saygıyla Anıyoruz" yazısı yer aldı.

Beşiktaşlı futbolcular, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla sahaya "Her 68 çocuktan 1'inin otizmli olduğunun farkında mısınız", Gençlerbirliği ise "BendenSana kitap en güzel hediye" pankartıyla çıktı.

Reklam panolarında da "Otizme mavi ışık" yak yazısına yer verildi.

Taraftarlardan büyük destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, ligin ikinci sırasında bulunan Medipol Başakşehir'in Akhisar Belediyespor'a 2-1 yenilmesiyle takımlarının puan farkını açma fırsatını yakaladığı maça büyük ilgi gösterdi.

Taraftarlar, stadı tamamen doldurarak takımlarına büyük destek verdi. Şampiyonluk şarkıları söyleyen siyah-beyazlılar, maç öncesinde de oyuncuları tribüne çağırdı.

Karşılaşmayı az sayıdaki Gençlerbirliği taraftarı da kendisine ayrılan bölümden izledi.

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve Antalyaspor'da kariyerini sürdüren Brezilyalı futbolcu Ramon Motta da tribünden karşılaşmayı takip etti. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da maçı izleyenler arasında yer aldı.