YANAL'DAN BEŞİKTAŞ MAÇI AÇIKLAMASI

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "Üç puan aldık ama bugün haklı değiliz. Hepimiz oturup bugünkü oyunu iyi analiz etmeliyiz" dedi. Yanal, gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş karşılaşması için ise "Futbol adına çok önemli bir gün olacak. Önümüzdeki hafta herkesi büyük bir heyecanla stada bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yanal, düzenlediği basın toplantısında maçte sadece kazandıkları üç puan olduğunu oyun olarak beklentileri karşılayamadıklarını ifade etti.

"Üç puan aldık ama bugün haklı değiliz"

Bursaspor maçı ile başlayan Kasımpaşa maçı ile devam eden deplasman performansı ile ikinci yarı lider olarak ortaya koydukları mücadelenin eleştirilecek çok yönü olduğunu kaydeden Yanal şöyle devam etti:



"Üç puan aldık ama bugün haklı değiliz. Hepimiz oturup bugünkü oyunu iyi analiz etmeliyiz. Çünkü rakibimizin zaman zaman oyun disiplininden kopup çok fazla oyuncu ile bilinçsiz bir şekilde hücum etmesine rağmen biz dengeli olamadık. Oynadığımız oyun bize hiç uygun olmadığını düşünüyorum. Bu durum tüm arkadaşlarımız ile oturup çözebileceğimiz bir durumdur."

"Beşiktaş maçı futbol adına çok önemli bir gün olacak"



Trabzonspor'un iyi yolda olduğunu aktaran Yanal, "Önümüzdeki hafta Trabzon'da oynayacağımız Beşiktaş maçı futbol adına çok önemli bir gün olacak. 41 bin 461 kişilik stadımızı bu maçta dolduracağımızı düşünüyorum. Taraftarımızı camiamızı medyamızla hep beraber orada olacağız ve güzel eğlenceli bir gün geçireceğiz. Trabzonspor'un özellikle kurgusuna katkıda bulunacak önemli bir süreci de geçmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta herkesi büyük bir heyecanla stada bekliyorum." şeklinde konuştu.



İkinci yarıda 10 maçta 26 puan toplamalarına rağmen oturtmaya çalıştıkları bir sistem olduğuna değinen Yanal, şunları belirtti:



"Bugün bunların bir çoğu olmadı. Bunları değiştirmek ve yine en güzel şekilde yapan takım olmak işin güzel tarafı. Biz oyuncularımızın karakteri ve duruşuna güveniyoruz. Onların çok doğru karakterde olduklarını düşünüyorum. Bazen böyle şeyler olur. Trabzonspor'un Bursaspor maçı ile başlayan çıkışındaki pozitif futbolun tekrar etmesini sağlayacak bir uygulamayı takımda en kısa sürede yeniden yapacağız. Takımın öndeyken nasıl oynayacağı önemli. Rakip dengesiz oynarken çok daha bitirici olmalıyız. Bugün iyi savunma da yapamadık. Son şanslarını kullanan Rizespor'a karşı oynamak bizim için çok daha farklı olmalıydı."