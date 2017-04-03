Alaves'i devirdi, seri 50 maça çıktı!
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ALAVES'İ DEVİRDİ, SERİ 50 MAÇA ÇIKTI!

Alaves'i devirdi, seri 50 maça çıktı!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Real Madrid sahasında Alaves'i 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Real Madrid, resmi maçlardaki gol atma serisini de 50 karşılaşmaya çıkardı.

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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Real Madrid sahasında Alaves'i 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Real Madrid, resmi maçlardaki gol atma serisini de 50 karşılaşmaya çıkardı.

Alaves karşısında oldukça zorlanan Real Madrid, sahada çok iyi bir futbol oynamasa da 3 puanı almayı başardı. Real Madrid'in golleri, 31. dakikada Benzema, 85. dakikada Isco ve 88. dakikada Nacho'dan geldi.

Madrid ekibi böylece resmi maçlardaki gol atma serisini 50 karşılaşmaya çıkardı ve bunu başaran ilk İspanyol kulübü oldu.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Alaves maçında kaleci Keylor Navas'ın yanı sıra Sergio Ramos, Marcelo ve James'i kadroya almayarak dinlendirdi.

Puanını 68'e çıkaran ve maç eksiği bulunan Real Madrid, 29. haftayı lider kapatmayı garantiledi. Alaves ise 40 puanla 10. sırada kaldı.

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