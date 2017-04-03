KARAMAN: "KAÇMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Trabzonspor'a 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Takım iyi durumda değil, bunun sorumlusu da benim." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında futbolcuları tebrik ederek, iyi mücadele ettiklerini ama mağlup olduklarını söyledi.

Bulundukları durum itibariyle dört beş maç kazanmaları gerektiğini belirten Karaman, "Taraftarın bana istifa tepkisi, küfür hakaret etmedikten sonra haklı. Takım iyi durumda değil, bunun sorumlusu da benim. İyi transfer yapmadık. Takımı yanlış kuruyorum. İyi taktik veremiyorum ama maçtan sonra o taraftar bu takımı alkışlıyorsa teşekkür ediyorum. Takımı seven destekleyen ona pozitif veren 12. adama ihtiyaç var. Ben, yönetimler gelip geçici." diye konuştu.

"Yüzde 100 penaltımız verilmedi"

Hakemin kararlarında tutarlı olmadığını ve maç içerisinde yaşanan yüzde yüz penaltı pozisyonun verilmediğine değinen Karaman, "Oyuncu topun yönünü değiştiriyor. Bana göre net penaltı. Biz gol yiyecektik, oyuncumuz yerde yatıyordu pozisyon bize gitti gol oluyordu. Trabzonsporlu oyuncu yerde yatarken biz atağa kalkarken oyunu kesiyor. Bunun farklı nedenleri olabilir. Fevkalade üzgünüm." ifadelerini kullandı.

"Kaçmak gibi bir düşüncem yok"

Kaçmak gibi hiç bir düşüncesinin olmadığının altını çizen Karaman, şöyle devam etti:

"İnsanın içi sızlıyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ben bu takımı bu kadar oynatabiliyorum. Diğer taraftan eşit yarışmıyoruz. Ben herkesten özür diliyorum. Genç bir takımız. Elimizden gelen bu. Kalıcı değilim ama işimi iyi yapmaya çalışıyorum. Oyuncuları geliştirmeye çalışıyorum. Bu takımı bu duruma düşüren benim. Futbolcuların hiçbir suçu yok."