ADANA DEMİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI SONRASI

Mavioğlu: "Keşke son dakikalarda gol yemeseydik" Ümraniyespor Teknik Direktörü Sözeri: "Zorlu Adana Demirspor deplasmanından 1 puan aldığımız için mutluyuz"

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Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Çağdaş Mavioğlu, TFF 1. Lig'in 26. haftasında 3-3 berabere kaldıkları Ümraniyespor maçında 3 puan istediklerini ancak son dakikalarda yedikleri golle mücadelenin berabere bittiğini söyledi. Mavioğlu, "Keşke son dakikalarda gol yemeseydik" dedi. Ümraniyespor Teknik Direktörü Sözeri ise "Zorlu Adana Demirspor deplasmanından 1 puan aldığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Cezası bulunan Teknik Direktör Engin İpekoğlu'nun yerine maç sonunda düzenlenen basın toplantısına katılan Mavioğlu, son maçlarda girdikleri pozisyonları değerlendiremedikleri için üzgün olduklarını kaydetti.

İlk yarıda savunma ve hücum anlamında istediklerini yapamadıklarını aktaran Mavioğlu, "İlk yarı bireysel hatalardan gol yedik. İkinci devre golü bulmak için her şeyi yaptık ve maçı 3-2'ye getirdik ama uzaklaştıramadığımız topta gol yedik. İlk yarıda ikinci yarı gibi oynasaydık sonuç çok farklı olurdu. Bu maçta 3 puanı çok istiyorduk. Keşke son dakikalarda gol yemeseydik." diye konuştu.

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise 10 kişi kalmalarına rağmen futbolcularının mücadeleyi bırakmadığını söyledi.

Yaptıkları iyi mücadelenin karşılığını aldıklarını aktaran Sözeri, "Oyuncularımı kutluyorum. 10 kişiyle oyunu bırakmadılar. Adana Demirspor maçı koparacak pozisyonlar da buldu ama iyi mücadele etmenin karşılığını aldık. İki tarafta kazanmayı hak etti ama beraberlik oldu. Belki de ilahi adalet yerini buldu. Önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum. Adana Demirspor deplasmanı her zaman zordur. Zorlu Adana Demirspor deplasmanından 1 puan aldığımız için mutluyuz. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.