Emreli Deportivo, Valencia'dan fark yedi!
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EMRELİ DEPORTİVO, VALENCİA'DAN FARK YEDİ!

Emreli Deportivo, Valencia'dan fark yedi!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında mili futbolcu Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo, deplasmanda Valencia'ya 3-0 yenildi.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında mili futbolcu Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo, deplasmanda Valencia'ya 3-0 yenildi.

Mestalla Stadı'nda yapılan maçta Valencia'nın gollerini 10. dakikada Garay, 29. dakikada Albentosa (kendi kalesine) ve 90+1. dakikada Cancelo kaydetti.

Deportivo, karşılaşmanın 8. dakikasında Fayçal Fajr'ın ayağından bir penaltı kaçırdı. Penaltıda gole izin vermeyen Valencia kalecisi Diego Alves, müsabaka sırasında yaptığı kurtarışlarla yıldızlaştı.

Deportivo'da teknik direktör Pepe Mel tarafından son iki maçta olduğu gibi Valencia karşılaşmasında da yedek başlatılan Emre Çolak, 46. dakikada Fajr'ın yerine oyuna girdi.

Öte yandan Deportivo'da 28 Şubat'ta Gaizka Garitano'nun yerine teknik direktörlüğe getirilen Pepe Mel, iyi bir başlangıç yaptıktan sonra art arda ikinci yenilgisini Valencia karşısında almış oldu.

Deportivo, aldığı yenilgiyle 27 puanla 16. sırada kalırken, Valencia ise 33 puanla 13. sıraya yükseldi.

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