VURAL: "ÇOK ŞÜKÜR SONUÇ LEHİMİZE BİTTİ"

TFF 1. Lig'de Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural, "Bu takım son dakikalarda çok canı yanmış bir takım ama çok şükür sonuç lehimize bitti." dedi.

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TFF 1. Lig'de Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural, "Bu takım son dakikalarda çok canı yanmış bir takım ama çok şükür sonuç lehimize bitti." dedi. Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise "Verdiğimiz mücadele ile skoru eşit tutmuyorum ama futbol var böyle şeyler" diye konuştu.

Vural, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Giresunspor'u yenerek rakiplerini sıralamada altlarında tuttuklarını söyledi. İlk yarıyı 1-0 önde kapattıklarını hatırlatan Yılmaz Vural, şöyle konuştu:

"Oyuncularımız ikinci devrede eksik bulduğumuz konuları biraz daha kavradı. Murat Akın'ı ve Tanju Kayhan'ı değiştireceğim sırada Segbefia da sakatlandığı için üçüncü değişikliği yapmak zorunda kaldım. Emre'ye, Soner'e ve Fuchs'a teşekkür ediyorum, rakibi engellemede bize katkı verdiler. Bu takım son dakikalarda çok canı yanmış bir takım ama çok şükür sonuç lehimize bitti."

Tecrübeli teknik adam, gelecek hafta Boluspor'u yenmeleri halinde direkt Süper Lig'e yükselme şanslarının olacağını belirterek, "Rakiplerimizin fikstürünü incelediğimizde zorlu maçları var. Göztepe oyuncu kalitesi, ekonomisi ve taraftarıyla bir üst lige yakışır. Göztepe bu ligde kesin kalmayacak. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün. Bugün çok iyi oynadık mı? Kısmet bizden yanaydı, kazanmasını bildik." yorumunu yaptı.

Giresunspor cephesi

Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise müsabakanın başında kalelerinde gördükleri golle biraz bocaladıklarını söyledi.

Ancak 15. dakikadan itibaren maçın sonuna kadar oyunda baskılı olduklarını kaydeden İldiz, "İstediğimiz golleri bulamadık. Bugün kalemize gelen iki yan toptan kalemizde gol gördük. Müsabakayı son saniyeye kadar kovaladık. Verdiğimiz mücadele ile skoru eşit tutmuyorum ama futbol var böyle şeyler. Özellikle 3. bölgede daha çok üretmeliydik. Çok hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık." dedi.