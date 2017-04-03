ÇEBİ: "BİZ FUTBOLCUMUZU HİÇ KİMSEYLE TARTIŞMAYIZ"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyon olmak için bütün maçları kazanmaları gerektiğini söyledi. Çebi, Talisca ve Quaresma ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettikleri maçtan sonra basın mensuplarına konuşan Çebi, siyah-beyazlıların henüz şampiyon olmadığını belirtti.

Çebi, "Bulunduğumuz pozisyon bundan sonra maç kaybetmememiz gerektiğini gösteriyor. Bir başkasının maç kaybedip kazanması bizi ilgilendirmiyor. Şampiyon olmak için Beşiktaş'ın bütün maçlarını alması gerekiyor. Hiçbir şekilde işi şansa ya da tehlikeye bırakmaması lazım. Başka takımların mağlubiyet ya da galibiyetleri bizi ilgilendirmeden yolumuza kendi maçlarımızla devam etmek durumundayız." diye konuştu.

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın golüyle ilgili konuşan siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı, "Zevkli enstantaneleri seyretmek büyük keyif veriyor. Bunları Beşiktaş yapınca daha çok keyif alıyoruz. Talisca başarılı bir futbolcu, iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

Çebi, bir basın mensubunun Ricardo Quaresma'yla ilgili sorusu üzerine, "Cezalar yönetim kurulunda konuşuldu ve gereği yapıldı. Bunlar aile içi meselelerdir. Yönetim kurulunun aldığı kararlar gizli olarak devam edecektir. Quaresma, çok iyi ve büyük futbolcudur. Başarısını zaten görüyorsunuz. Taraftarın sevgisi ortadadır. Biz futbolcumuzu hiç kimseyle tartışmayız." açıklamasında bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katıldığı bir televizyon programında "Feda bize göre değil" şeklinde bir açıklama yaptığının hatırlatılmasının ardından Çebi, "Kendi görüşüdür. Değerlendirme kamuoyuna aittir. Allah yollarını açık etsin." şeklinde görüş belirtti.

Işık: "Beşiktaş henüz şampiyon değil"

Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık ise kamuoyunda siyah-beyazlı ekibin şampiyonluğa ulaştığı şeklinde bir düşünce olduğunu ancak mutlu son için 8 zor maça çıkacaklarını söyledi.

Siyah-beyazlıların Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Işık, "Herkes Beşiktaş'ın şampiyon olduğunu düşünüyor. Hepimizin arzusu, hedefi şampiyon olmak ama Beşiktaş henüz şampiyon değil. Önümüzde 8 zor maç var. O maçlarda da bugünkü performansı gösterip matematiksel olarak kesinleştiğinde şampiyon ilan edilmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaleci Fabricio'nun sakatlığının ardından bu futbolcunun yerine oyuna giren Tolga Zengin'in takım için çok önemli bir oyuncu olduğunu aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Tolga Zengin çok sorumlu biri. Beşiktaş'ın kaptanı. Tolga'nın, oynadığında da oynamadığında da takım için büyük önemi var. Bu takımdaki herkes bizim için aynı. Hocamız kime görev verirse herkes sorumluluğunu yerine getiriyor. Tolga, bugün çok önemli bir pozisyonda ciddi kurtarış yaptı. Taraftarın Tolga'yı kucaklaması çok önemliydi. Fabricio'nun tetkikleri devam ediyor. Çok ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum. Şu an için bir şey söylemek doğru olmaz."