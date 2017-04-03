BEŞİKTAŞ SERİYİ 23 MAÇA ÇIKARDI

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, 2. sıradaki Medipol Başakşehir ile puan farkını 5'e çıkardı. Ligde 2 hafta sonra kazanan siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki yenilmezlik serisini ise 23 maça çıkardı.

Ligin 2. sırasında bulunan Medipol Başakşehir'in deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 2-1 mağlup olmasının ardından Gençlerbirliği karşısına puan farkını açma hedefiyle çıkan siyah-beyazlı ekip, istediğini aldı.

Vodafone Arena'da oynanan mücadelenin 45+5. dakikasında Oğuzhan Özyakup'un golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 61. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. İkinci golün ardından Ricardo Quaresma ve Cenk Tosun ile pozisyonlar bulan ancak bunları değerlendiremeyen Beşiktaş, 85. dakikada Ryan Babel'in golüyle farkı 3'e çıkardı ve karşılaşmayı 3-0 gibi net bir kazandı.

Bu sonuçla puanını 58'e çıkaran siyah-beyazlı takım, 53 puana sahip Medipol Başakşehir ile farkı 5'e yükseltti.

İç sahada yenilmezlik sürüyor

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde iç sahadaki başarılı sonuçlarını da sürdürdü.

Evindeki son lig maçında 2015-2016 sezonunun 13. haftasında Akhisar Belediyespor'a 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ardından oynadığı 23 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Akhisar Belediyespor yenilgisinin ardından geçen sezonki 10 iç saha maçını da kazanan siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise 13 karşılaşmada 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Beşiktaş, böylece iç sahadaki yenilmezliğini 23 maça çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, bu 23 maçta 20 galibiyet ve 3 beraberlikle 63 puan topladı.

2 hafta sonra kazandı

Siyah-beyazlı takım, 2 haftalık puan kaybının ardından kazandı.

Ligin 24. haftasında evinde Kayserispor ile 2-2 berabere kalan ve bir sonraki maçta Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

Talisca yine serbest vuruştan attı

Beşiktaş'ın bu sezon duran toplardaki en etkili oyuncusu Anderson Talisca, yine serbest vuruştan fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı takımın kazandığı serbest vuruşta topun başına gelen Talisca, 61. dakikada şık bir şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica karşısında serbest vuruştan ilk golünü atan Talisca, Galatasaray karşılaşmasının ardından Gençlerbirliği karşısında da aynı başarıyı gösterdi.

İlk yarıda oynanan ve 1-1 berabere biten Gençlerbirliği maçında da skor bulan Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti.

Talisca, attığı golün ardından yedek kulübesine kadar koşarak gol sevincini yaşadı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş de oyuncusunu öperek kutladı.

İlk gol uzatma dakikasında geldi

Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikalarında öne geçmeyi bildi.

Maçın 1. devresine özellikle Fabricio'nun tedavisi sırasındaki kayıp süre dikkate alınarak 6 dakika eklendi. Siyah-beyazlı takım, 45+5. dakikada Oğuzhan Özyakup'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu sezon ligde Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor maçlarında gol atan Oğuzhan, 4. kez bu sevinci yaşadı.

Babel, 6 maç sonra attı

Takımının 3. golünü atan Ryan Babel, ligde 6 maç sonra fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de son olarak Atiker Konyaspor maçında gol sevinci yaşayan Babel, sonraki 6 karşılaşmayı suskun geçirdi. Bu sezon 3. golünü kaydeden Babel, Türkiye kariyerinde ayrıca Gençlerbirliği karşısında 3. kez topu filelerle buluşturdu.

Fabricio'nun şanssızlığı

Karşılaşmanın 34. dakikasında Beşiktaş kalecisi Fabricio, şanssızlık yaşadı.

Gençlerbirliği atağında Uğur Çiftçi'nin ceza alanı içindeki şutunda top, pozisyona müdahale etmeye çalışan siyah-beyazlı oyuncunun yüzüne çarptı. Meşin yuvarlağın sert bir şekilde yüzüne gelmesiyle yerde kalan İspanyol kalecinin tedavisi saha içinde yapıldı. Tedavisinin ardından kalesine geçen Fabricio'nun sol gözünün şiştiği ve morardığı görüldü.

Görmekte sıkıntı yaşadığı yönünde kenara işaretlerde bulunan tecrübeli file bekçisi, 8 dakika daha görev yaptıktan sonra 43. dakikada yerini Tolga Zengin'e bıraktı.

Tolga Zengin 23 hafta sonra

Fabricio'nun yerine oyuna dahil olan Tolga Zengin, uzun bir aranın ardından Süper Lig'de şans buldu.

Bu sezonun ilk 2 maçında ilk 11'de görev alan Tolga Zengin, 2. haftadaki Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından formayı Fabricio'ya kaptırdı. Tecrübeli file bekçisi, 23 hafta sonra ligde görev aldı.

Görev yaptığı ilk 2 maçta 3 gol yiyen Tolga, bu sefer rakip oyunculara bu şansı tanımadı.

Şenol Güneş ile Ümit Özat arasında tartışma

Maçın 21. dakikasında Luccas Claro'nun Cenk Tosun'a yaptığı sert hareketin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Gençlerbirliği'nin çalıştırıcısı Ümit Özat arasında tartışma yaşandı.

Teknik adamlara ayrılan bölümün dışına çıkarak oyuncusuna sert müdahalede bulunulduğu yönünde hakeme söylemlerde bulunan Güneş'in bu tavrının ardından Ümit Özat, Beşiktaş yedek kulübesinin önüne kadar gelerek 4. hakem Abdulkadir Bitigen ile diyaloğa girdi.

Siyah-beyazlı takımın kenar yönetimiyle tartışan Özat, daha sonra kendisine ayrılan bölüme geçerek Şenol Güneş ile tartışmasını bir süre daha sürdürdü.

Taraftarlardan UEFA Avrupa Ligi göndermesi

Takımlarının 2-0 öne geçmesiyle coşan siyah-beyazlı taraftarlar, ikinci golün ardından UEFA Avrupa Ligi'ne yönelik tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, organizasyonun final maçının oynanacağı İsveç'in başkenti Stockholm'e yönelik tezahürat yaptı.

Taraftarlar ayrıca son bölümlerde Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım aleyhine tezahürat yaptı.

Halit Akçatepe unutulmadı

Siyah-beyazlılar, maçın son dakikalarında "Güdük Necmi" tezahüratlarıyla vefat eden sinema oyuncusu Halit Akçatepe'yi de andı.