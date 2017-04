ÖZAT, GÜNEŞ'LE NEDEN TARTIŞTIĞINI AÇIKLADI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçta iyi oynadıklarını ancak kırılma anlarında rakibin sonucu lehine çevirdiğini söyledi.

"Maçın üç kırılma anı vardı"

Özat, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş'ı tebrik ederek, "Kazanan her zaman haklı. Maçın üç kırılma anı vardı. Uğur'un şutunda Fabricio'nun yüzüne çarpan top, yediğimiz golden önce çıkışta topu kaptırdığımız ve gole gidecekken yediğimiz gol. Üçüncüsü de Vedat'ın kafasında Tolga'nın çıkarmış olduğu top. Dengede gidiyordu ama ondan sonra istediğimiz gibi olmadı." dedi.

"Herkesin bir kulübesi var. Her pozisyonda on kişi birden kulübeden fırlıyorlar"

Maçın ilk yarısında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yaşadığı tartışmayla ilgili soruyu yanıtlayan Özat, şunları kaydetti:

"Şenol hoca beni ilk defa milli takıma alan kişidir. Her maçtan önce farklı takımlarda karşılaştığımızda gider elini öperim. Herkesin bir kulübesi var. Tabii ki hepimiz insanız ve duygusalız. Kazanma stresi ona da bana da yanlış yaptırabiliyor. Her pozisyonda on kişi birden kulübeden fırlıyorlar, hakem etkileniyor. Aynı şansı ya bize de vereceksin ya da onlara da vermeyeceksin. Bunu söyledim. En ufak şeyde kart itirazı... En azından arka tarafı durdurabilirsin. Ben kendi tarafımı durduruyorum. Her pozisyonda kulübenin sahaya çullanması hoş olmaz. Onların da kazanma ve şampiyonluk stresi var. Oldu bitti. Kinci bir adam değilim."