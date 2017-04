DENİZLİ BEL. 2 - ORDUSPOR 1

TFF 3. Lig 3. Grup 30. haftasında Denizli Bel. ile Orduspor Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Denizli Bel. 2-1 kazandı.

Denizli Bel. 2 - Orduspor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 30. haftasında Denizli Bel. ile Orduspor Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizli Bel. 2-1 kazandı.

Denizli Bel.: Engin Olgun, Emincan Konuk, Emrehan Köroğlu, Alperen Yazıcı, Emre Sağlık, Göktuğ Uzunoğlu, Serkan Şirin, Hüseyin Atakan Üner (74' Zekeriya Kaçaroğlu), İsmail Dinçer (79' Şefik Can Erel), Ramazan Tarık Ergut, Hakan Akman (64' Onur Deniz Kurt)

Teknik Direktör: Namık Kemal Sarıyer

Kulüp Sayfası Denizli Bel.

Haberleri İstatistikleri

Orduspor: Mert Can Elik, Asım Can Çaykıran, Furkan Mızrak, Altan Kılıç (74' Oluş Şensöz), Arda Arslan, Burak Demireğen, Özgen Erdem, Burak Özsoy (90' Oğuz Yılmaz), Muhammet Can Öztürk (69' Alihan Öztürk), Emre Usta, Murat Torun

Teknik Direktör:

Kulüp Sayfası Orduspor

Haberleri İstatistikleri

Hakem: Enez Kaplan, Ertan Başdağ, Emre Doğu, Harun Reşit Güngör

Goller: DK 3: Hakan Akman (Denizli Bel.), DK 3: (Denizli Bel.), DK 13: Serkan Şirin (Denizli Bel.), DK 83: Emre Usta (Orduspor)



Sarı Kartlar: DK 44: Hakan Akman (Denizli Bel.), DK 80: Zekeriya Kaçaroğlu (Denizli Bel.), DK 82: Oluş Şensöz (Orduspor), DK 90: Alperen Yazıcı (Denizli Bel.)