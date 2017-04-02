GÖZTEPE - GİRESUNSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Göztepe - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 17:00'da başlayacak Göztepe - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 26. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Göztepe: Leo Schwechlen, Adıs Jahovıc, Gosso Jean Jacques Gosso, Tanju Kayhan, Günay Güvenç, Kossı Prınce Segbefıa, Murat Akın, Halil Akbunar, Canberk Dilaver, Gençer Cansev, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
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Giresunspor: Cihan Can, Volkan Okumak, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Promıse Isaac, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Eser Altın
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Bayarslan, Bülent Gökçü, Aleks Taşçıoğlu, Burak Taşkınsoy
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