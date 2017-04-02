ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni Rize Şehir
Çaykur Rizespor: Godfreyıtama Oboabona, Davıde Petruccı, Robın Yalçın, Leony Leonard Kweuke, Marwane Saadane, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Akkan, Matıc Fınk, Osagıe Brıght Edomwonyı, Nosakhare Emmanuel Igıebor, Dhurgham Ismael Dawood Al-quraıshı
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
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Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Zeki Yavru, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Carl Medjanı, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Dame N'doye, Ogenyı Eddy Onazı, Olcay Şahan, Matus Bero
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Hakem: Halil Umut Meler, Esat Sancaktar, Ali Saygın Ögel, Özgüç Türkalp
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