Çaykur Rizespor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...
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ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Çaykur Rizespor - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni Rize Şehir

Çaykur Rizespor: Godfreyıtama Oboabona, Davıde Petruccı, Robın Yalçın, Leony Leonard Kweuke, Marwane Saadane, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Akkan, Matıc Fınk, Osagıe Brıght Edomwonyı, Nosakhare Emmanuel Igıebor, Dhurgham Ismael Dawood Al-quraıshı

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Zeki Yavru, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Carl Medjanı, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Dame N'doye, Ogenyı Eddy Onazı, Olcay Şahan, Matus Bero

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Hakem: Halil Umut Meler, Esat Sancaktar, Ali Saygın Ögel, Özgüç Türkalp

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