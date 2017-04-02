Osmanlıspor - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR - GAZİANTEPSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Osmanlıspor - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Osmanlıspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

321 Okunma

Osmanlıspor - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak Osmanlıspor - Gaziantepspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 26. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Aykut Demir, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Amınu Umar, Pıerre Achılle Webo Kouamo, Avdıja Vrsajevıc, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Vaclav Prochazka, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa

Teknik Direktör:

Gaziantepspor: Marcos Garbellotto Sılveıra Pedroso, Abdullah Elyasa Süme, İlhan Parlak, Wallace Reıs Da Sılva, Frantısek Rajtoral, Anıs Ben Hatıra, Paulo Vıctor Mıleo Vıdottı, Thıam Khaly Iyane, Sefa Yılmaz, Marcıo De Souza Gregorıo Junıor, Nabıl Ghılas

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Hakem: Halis Özkahya, Cem Satman, Hakan Yemişken, Bahattin Şimşek

﻿

1
Hamzaoğlu: "Beni vizyonsuzlukla eleştirenler çok oldu"
Futbolda haftanın programı
Fenerbahçe bu listede ilk sırada!
İşte 26. haftanın hakemleri
Osmanlıspor'da Bifouma ve Vrsajevic antrenmana katıldı
"Futbolcu uygunluğu kararımız 2019'a kadar devam edecek"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿