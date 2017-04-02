OSMANLISPOR - GAZİANTEPSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Osmanlıspor - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Osmanlıspor - Gaziantepspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 26. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Osmanlı
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Aykut Demir, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Amınu Umar, Pıerre Achılle Webo Kouamo, Avdıja Vrsajevıc, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Vaclav Prochazka, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa
Teknik Direktör:
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Gaziantepspor: Marcos Garbellotto Sılveıra Pedroso, Abdullah Elyasa Süme, İlhan Parlak, Wallace Reıs Da Sılva, Frantısek Rajtoral, Anıs Ben Hatıra, Paulo Vıctor Mıleo Vıdottı, Thıam Khaly Iyane, Sefa Yılmaz, Marcıo De Souza Gregorıo Junıor, Nabıl Ghılas
Teknik Direktör: Bülent Uygun
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Hakem: Halis Özkahya, Cem Satman, Hakan Yemişken, Bahattin Şimşek
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