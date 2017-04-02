ORHANGAZİSPOR 1 - ELAZİZ BELEDİYESPOR 3

Orhangazispor 1 - Elaziz Belediyespor 3
TFF 3. Lig 3. Grup 30. haftasında Orhangazispor ile Elaziz Belediyespor Orhangazi İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 3-1 kazandı.
Orhangazispor: Mehmet Dönmezdemir, Ömer Demircan, Uğur Adem Gezer (90' Muhammet Çiçek), Sedat Yahşi, Murat İrişli (72' Volkan Serim), Mehmet Ayaz (72' Ferdi Yeşilışık), Yusuf Kurtuluş, Yasin Elmas, Ercan Karaca, Mehmet Albayrak, Murat Tan
Teknik Direktör: Özgür Zengin
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Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli, Volkan Çekiç, Emrah Çalışlar, Serhat Maden, Emrah Yollu, Tufan Deniz Gelen, Ekrem Sütçü, Metehan Andaç Özlü (85' Muhammed Akyıldız), Mehmet Güler, Okan Sarı (77' Furkan Camcı), Ekrem Aydemir (62' Hakan Esa)
Teknik Direktör: Hayati Çubukçu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Şahin Berker, Kasım Oyarçin, Hasan Erdoğan, Erdem Mertoğlu
Goller: DK 32: Ömer Demircan (Orhangazispor), DK 40: Metehan Andaç Özlü (Elaziz Belediyespor), DK 45: Okan Sarı (Elaziz Belediyespor), DK 65: Volkan Çekiç (Elaziz Belediyespor)
Sarı Kartlar: DK 45: Yasin Elmas (Orhangazispor), DK 52: Tufan Deniz Gelen (Elaziz Belediyespor), DK 83: Emrah Çalışlar (Elaziz Belediyespor), DK 84: Ferdi Yeşilışık (Orhangazispor), DK 90: Muhammed Akyıldız (Elaziz Belediyespor)
Kırmızı Kart: DK 88: Murat Tan (Orhangazispor)
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