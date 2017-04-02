ADANA DEMİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Adana Demirspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 26. haftasında Adana Demirspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Zülküf Özer, Göksu Alhas, Mehmet Taş, Mıckael Franck Pote, Sercan Kaya, Petar Grbıc, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Alican Karadağ, Serkan Yanık, Leroy Marten Glovanni George
Teknik Direktör:
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Ümraniyespor: Seıdu Salıfu, Bulut Kaya, Serdar Özbayraktar, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Mahatma Osumanu Otoo, Ömer Tunç, Leo Steve Beleck A'beka, Merthan Açıl, Burak Öğür, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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Hakem: Ali Şansalan, Seyfettin Ünal, Abdullah Bora Özkara, Hasan Avcı
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