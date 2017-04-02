DENİZLİSPOR 1 - ALTINORDU 2

Denizlispor 1 - Altınordu 2
TFF 1. Lig 26. haftasında Denizlispor ile Altınordu Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-1 kazandı.
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Burak Altıparmak, Alfred Sankoh, Andre Moritz (83' Barış Örücü), Leandro Kappel, Taşkın İlter, Ziya Alkurt, Yasin Ozan (75' Anıl Taşdemir)
Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın
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Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Yusuf Acer, Arif Morkaya, Okan Derici (87' Oğulcan Ülgün), Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu (79' Alican Özfesli), Barış Alıcı, Hasan Kabze (60' Fatih Aktay)
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Caner Ak, Oktay Önge, Murat Temel, Serhad Ürkmez
Goller: DK 25: Andre Moritz (Denizlispor), DK 44: Hasan Kabze (Altınordu), DK 90: Fatih Aktay (Altınordu)
Sarı Kartlar: DK 77: İsmail Güven (Denizlispor), DK 85: Uğur Arslan Kuru (Altınordu)
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