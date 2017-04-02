Denizlispor 1 - Altınordu 2
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DENİZLİSPOR 1 - ALTINORDU 2

Denizlispor 1 - Altınordu 2

TFF 1. Lig 26. haftasında Denizlispor ile Altınordu Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altınordu 2-1 kazandı.

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Denizlispor 1 - Altınordu 2

TFF 1. Lig 26. haftasında Denizlispor ile Altınordu Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-1 kazandı.

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Burak Altıparmak, Alfred Sankoh, Andre Moritz (83' Barış Örücü), Leandro Kappel, Taşkın İlter, Ziya Alkurt, Yasin Ozan (75' Anıl Taşdemir)

Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Yusuf Acer, Arif Morkaya, Okan Derici (87' Oğulcan Ülgün), Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu (79' Alican Özfesli), Barış Alıcı, Hasan Kabze (60' Fatih Aktay)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Caner Ak, Oktay Önge, Murat Temel, Serhad Ürkmez

Goller: DK 25: Andre Moritz (Denizlispor), DK 44: Hasan Kabze (Altınordu), DK 90: Fatih Aktay (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 77: İsmail Güven (Denizlispor), DK 85: Uğur Arslan Kuru (Altınordu)

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