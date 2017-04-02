SİVASSPOR 2 - MANİSASPOR 0

Sivasspor 2 - Manisaspor 0
TFF 1. Lig 26. haftasında Sivasspor ile Manisaspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivasspor 2-0 kazandı.
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, John Boye, Ahmet Cebe, İbrahim Öztürk, Ziya Erdal, Burhan Eşer (84' Rıdvan Şimşek), Hakan Arslan, Galip Güzel (76' Adem Koçak), Emre Kılınç, Leandrinho (66' Kerim Avcı), Ergin Keleş
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Manisaspor: İsmail Şahmalı, Daniel Dimov, Nikola Mikic, Fahri Akyol, Ufuk Budak, Savaş Yılmaz (46' Hakan Turan), Umut Gündoğan, Metin Yüksel (65' Constantin Bakaki), İsmail Haktan Odabaşı, Bahattin Köse, Gökhan Sazdağı (74' Mertan Caner Öztürk)
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Tokat, Erkan Akbulut, Oğuz Terzi, Atilla Karaoğlan
Goller: DK 28: Galip Güzel (Sivasspor), DK 59: Leandrinho (Sivasspor)
Sarı Kartlar: DK 21: Bahattin Köse (Manisaspor), DK 77: Umut Gündoğan (Manisaspor), DK 78: İsmail Şahmalı (Manisaspor), DK 78: Burhan Eşer (Sivasspor), DK 81: Ahmet Cebe (Sivasspor)
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