İstanbulspor - Fatih Karagümrük maç kadroları belli oldu...
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İSTANBULSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

İstanbulspor - Fatih Karagümrük maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında İstanbulspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İstanbulspor - Fatih Karagümrük maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında İstanbulspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Bahçelievler İl Özel İdare Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bahçelievler İl Özel İdare

İstanbulspor: Oğuzhan Yazıcı, Onur Kolay, Onur Ergün, Muhammed Demirci, Kubilay Aktaş, Orhan Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Yunus Emre Yalçın, Zafer Şensoy, Umut Kaya, İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Fatih Karagümrük: Hüseyin Öztürk, Erdinç Çepoğlu, Mert Somay, Muhammed Akarslan, Burak Göksel, Muhammed Birkan Tetik, Eren Taşkın, Kemal Cingirt, Taner Yıldız, Ömercan Öndaş, Denis Taşkesen

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Ata Yıldırım, Serkan Önsal

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