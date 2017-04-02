İSTANBULSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

İstanbulspor - Fatih Karagümrük maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında İstanbulspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Bahçelievler İl Özel İdare Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bahçelievler İl Özel İdare
İstanbulspor: Oğuzhan Yazıcı, Onur Kolay, Onur Ergün, Muhammed Demirci, Kubilay Aktaş, Orhan Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Yunus Emre Yalçın, Zafer Şensoy, Umut Kaya, İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör: Tamer Avcı
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Fatih Karagümrük: Hüseyin Öztürk, Erdinç Çepoğlu, Mert Somay, Muhammed Akarslan, Burak Göksel, Muhammed Birkan Tetik, Eren Taşkın, Kemal Cingirt, Taner Yıldız, Ömercan Öndaş, Denis Taşkesen
Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere
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Hakem: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Ata Yıldırım, Serkan Önsal
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