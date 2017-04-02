Amed Sportif - Kocaeli Birlik Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AMED SPORTİF - KOCAELİ BİRLİK SPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Amed Sportif - Kocaeli Birlik Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında Amed Sportif ile Kocaeli Birlik Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Amed Sportif - Kocaeli Birlik Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Amed Sportif - Kocaeli Birlik Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. Haftasında Seyrantepe Diski Spor Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yiğit Arslan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Seyrantepe Diski Spor

Amed Sportif: Kamil İçer, Ercan Çapar, Tekin Adar, Yusuf Yağmur, Şevket Güngör, Şahin Şafakoğlu, Abdullah Çetin, Kurtuluş Yurt, Mehmet Sıddık İstemi, Okan Dernek, Mansur Çalar

Teknik Direktör: Ahmet Yurtsever

Kocaeli Birlik Spor: Kürşat Ergun Aydın, Turgay Gölbaşı, Ali Kemal Yükseker, Umut Kaya, Onur Garip, Erdi Öner, Fatih Kıran, Ahmet Önal, Uğur Işıkal, Gökhan Meral, Burak Keskin

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Hakem: Yiğit Arslan, Kürşathan Akın, Hakan Karabalcık, Emre Kargın

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