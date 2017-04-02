K.MARAŞSPOR - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

K.Maraşspor - Sivas Belediyespor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında K.Maraşspor ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da 12 Şubat Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 12 Şubat
K.Maraşspor: Mesut Balkan, Devrim Taşkaya, Hayrettin Cengiz, Feyyaz Alış, Barış Çiçek, Hakan Vural Koçaslan, Fatih Şen, Yakup Ramazan Zorlu, Serbay Yağız, Eser Akbaş, Sefa Yılmaz
Teknik Direktör: Mehmet Bulut
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Sivas Belediyespor: Abdurrahman Kuyucu, Ozan Kılıçoğlu, Yakup Bugun, Adem Gökçe, Tunay Acar, Seyid Ahmet Han, Tolga Tekin, Niyazi Batuhan Salman, Yakup Yiğit, Mehmet Uğur Tülümen, Nuri Melih Mursal
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
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Hakem: Mert Güzenge, Ali Uğurtan Demirtaş, Deniz Caner Özaral, Mert Büyükgiray
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