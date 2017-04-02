K.Maraşspor - Sivas Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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K.MARAŞSPOR - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

K.Maraşspor - Sivas Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında K.Maraşspor ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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K.Maraşspor - Sivas Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında K.Maraşspor ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da 12 Şubat Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 12 Şubat

K.Maraşspor: Mesut Balkan, Devrim Taşkaya, Hayrettin Cengiz, Feyyaz Alış, Barış Çiçek, Hakan Vural Koçaslan, Fatih Şen, Yakup Ramazan Zorlu, Serbay Yağız, Eser Akbaş, Sefa Yılmaz

Teknik Direktör: Mehmet Bulut

Sivas Belediyespor: Abdurrahman Kuyucu, Ozan Kılıçoğlu, Yakup Bugun, Adem Gökçe, Tunay Acar, Seyid Ahmet Han, Tolga Tekin, Niyazi Batuhan Salman, Yakup Yiğit, Mehmet Uğur Tülümen, Nuri Melih Mursal

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Hakem: Mert Güzenge, Ali Uğurtan Demirtaş, Deniz Caner Özaral, Mert Büyükgiray

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