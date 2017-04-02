HACETTEPE SPOR - PENDİKSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Hacettepe Spor - Pendikspor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında Hacettepe Spor ile Pendikspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yavuz Çetin yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hacettepe Spor: Mahmut Bilir, Mehmet Tuğrul Başkan, Berat Aydoğdu, Taylan Antalyalı, Hüseyin Çolak, Yıldırım Mert Çetin, Noyan Öz, Kadir Ari, Fethi Özer, Yasin Davuş, Orhan Evci
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
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Pendikspor: Süheyl Çetin, Umut Eskiköy, Tayfur Emre Yılmaz, Cemil Vatansever, Mehmet Cinpir, Zeki Korkmaz, Mustafa Öztürk, Onur Bayramoğlu, Anıl Şahin, Azad Filiz, Yasin Görkem Arslan
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
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Hakem: Yavuz Çetin, İsmail Emre, Yakup Keçeci, Hüseyin Çiftsüren
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